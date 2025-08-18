Konutta reel düşüş 18. ayında

TCMB, temmuz ayına dair Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı.

Konut Fiyat Endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,8 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında azaldı. Konut fiyatlarında reel düşüş serisi 18. ayını gördü.

Aylıkta temmuz enflasyonu yüzde 2,06 artarken, konut fiyat endeksinde artış 0,9'da kaldı.

2025 yılı Temmuz ayında, İstanbul ve Ankara’da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,6 ve 1,2

oranlarında artış, İzmir’de ise yüzde 1,0 oranında azalış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 33,5, 42,9 ve 31,0 oranlarında artış gösterdi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Temmuz 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 42,9 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 19,6 ile Antalya, Burdur, Isparta bölgesinde gözlendi.