        Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'den iyi haber! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’den iyi haber!

        Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, Bodrum'daki bir hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ali Şen'in oğlu Metin Şen sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada babasının durumunun iyi olduğunu belirtirken, bugün hastaneden çıkacağını duyurdu

        Giriş: 18.08.2025 - 11:29 Güncelleme: 18.08.2025 - 11:29
        Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'den iyi haber!
        Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen'in, Bodrum’da hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı bildirilmişti. Ali Şen'in sağlık durumu için yeni ve sevindiren haberi oğlu Metin Şen verdi.

        1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yapan ve futbol takımını iki kez şampiyonluğa taşıyıp, birçok kupalar kazandıran efsane isim için oğullarından Metin Şen yaptığı açıklamada “Dua etmekten başka çaremiz yok” ifadelerini kullanmıştı.

        "DURUMU İYİ, HASTANEDEN ÇIKARACAĞIZ"

        Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Ali Şen'in oğlu Metin Şen, babasının durumunun iyi olduğunu ve aksilik olmazsa bugün hastaneden çıkacağını açıkladı.

        Metin Şen yaptığı açıklamada; 'Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmaz ise. Endişelenecek bir konu yok. Mesaj yazan, arayıp geçmiş olsun dileklerini sunan herkese teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.

        ALİ ŞEN KİMDİR?

        Ali Şen, 1 Temmuz 1939 ‘da Prizren/Kosova’da doğdu. 1956 yılında ailesiyle Türkiye’ye göç etti. Fatih’te ticarete atılan Şen, Danimarka’da kaynakçı olarak çalışmış, kısa sürede üst düzey yöneticilik pozisyonlarına yükselmiş, daha sonra Türkiye’ye dönerek bir fabrika kurmuştur. İlk 1981-1983 yılları arasında daha sonra ise 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe’de yöneticilik yapan Şen, taraftarlar arasında “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon” sloganıyla popüler olmuştur. 1963 yılında Danimarkalı Bente Şen ile evlenmiştir. Bu evlilikten üç çocuğu olmuştur. Bente Şen, 2018 yılında vefat etmiştir.

        FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI VE BAŞARILARI

        Ali Şen, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde iki kez başkanlık görevinde bulundu.

        1981-1983 dönemi: 1982-83 sezonunda hem Süper Lig hem Türkiye Kupası şampiyonluğu elde edildi.

        1994-1998 dönemi: 1995-96 sezonunda Fenerbahçe, Ali Şen yönetiminde lig şampiyonluğunu kazandı. Bu dönemde taraftarlar arasında unutulmaz hale gelen “Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon!” sloganı doğdu.

