Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen’den iyi haber!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen'in, Bodrum’da hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı bildirilmişti. Ali Şen'in sağlık durumu için yeni ve sevindiren haberi oğlu Metin Şen verdi.

1981-1983 ve 1994-1998 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığını yapan ve futbol takımını iki kez şampiyonluğa taşıyıp, birçok kupalar kazandıran efsane isim için oğullarından Metin Şen yaptığı açıklamada “Dua etmekten başka çaremiz yok” ifadelerini kullanmıştı.

"DURUMU İYİ, HASTANEDEN ÇIKARACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Ali Şen'in oğlu Metin Şen, babasının durumunun iyi olduğunu ve aksilik olmazsa bugün hastaneden çıkacağını açıkladı.

Metin Şen yaptığı açıklamada; 'Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün hastaneden çıkacağız bir aksilik olmaz ise. Endişelenecek bir konu yok. Mesaj yazan, arayıp geçmiş olsun dileklerini sunan herkese teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.