        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez "Sosyoekonomik Seviye 2023" bültenini yayımladı

        Giriş: 18.08.2025 - 12:16 Güncelleme: 18.08.2025 - 12:16
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez "Sosyoekonomik Seviye 2023" bültenini yayımladı. Bülten, hane halklarının sosyal ve ekonomik statüsünün birlikte ele alındığı bir ölçüm aracı olarak tanımlandı.

        Çalışmada idari kayıtlar kullanılarak, ülkedeki 26 milyondan fazla hanenin tamamı için sosyoekonomik seviye skoru hesaplandı. Hesaplamalarda 2022, 2023 ve 2024 yılı verileri kullanılırken referans dönemi orta yıl olan 2023 olarak adlandırıldı.

        Araştırma kapsamında, sosyoekonomik seviye gruplarına bakıldığında, Türkiye'deki hane halklarının yüzde 1,1'i en üst seviyede, yüzde 11'i üst, yüzde 16,4'ü üst altı, yüzde 19,7'si üst orta, yüzde 16,5'i alt orta, yüzde 18,6'sı alt ve yüzde 16,7'si en alt seviyede yer aldı. İller bazında, Ankara'daki hane halklarının yüzde 2,5'inin en üst seviyede, yüzde 16,5'inin üst, yüzde 20'sinin üst altı, yüzde 17,5'inin üst orta, yüzde 17,4'ünün alt orta, yüzde 14'ünün alt ve yüzde 12,2'sinin en alt seviyede bulunduğu görüldü.

        İstanbul yüzde 28,6 ile en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviyeye sahip il oldu.

        Ankara yüzde 11,5 ile en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviyeye sahip il oldu.

        İzmir yüzde 6,7 ile en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviyeye sahip il oldu.

        Bursa yüzde 3,9 ile en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviyeye sahip il oldu.

        Antalya yüzde 3,3 ile en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviyeye sahip il oldu.

        9

        EN SOSYO-EKONOMİK SEVİYESİ DÜŞÜK İLLER

        Listede ortalama SES skoruna göre sosyo-ekonomik seviyesi en düşük iller de sırasıyla Sinop, Yozgat ve Şanlıurfa oldu.

        SOSYO-EKONOMİK SEVİYESİ EN YÜKSEK İLÇELER

        TÜİK'in açıkladığı verilerde, ilçe düzeyinde sosyoekonomik seviyeye sahip yerler de açıklandı.

        İlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek ilçe Çankaya oldu.

        2. İSTANBUL - KADIKÖY

        İlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek ikinci ilçe Kadıköy oldu.

        İlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek üçüncü ilçe Beşiktaş oldu.

        İlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek dördüncü ilçe Beşiktaş oldu.

        İlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek beşinci ilçe Nilüfer oldu.

        Skoru en düşük yedi ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu), Bayramören (Çankırı) ilçeleri oldu.

