İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi

İklim krizi tartışmalarının devam ettiği günlerde geçtiğimiz hafta Marmara ve Kuzey Ege'de günlük hayatı da etkileyen şiddetli poyraz rüzgarı etkili oldu. Dışarıda yürümeyi ve telefonla konuşmayı bile zorlaştıran fırtına ise ağustos ayında yaşanması nedeniyle dikkat çekti.

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı günlerin hemen ardından havayı da serinleten poyraz fırtınasının ise ender bir durum olduğu yorumları yapıldı. Peki yaşanan tablo sanıldığı gibi ender bir durum muydu?

"GEÇMİŞTE DE YAŞANDI"

Habertürk'e konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hüseyin Toros, yaşanan durumun basınç farklarından kaynaklandığını söyledi.

Toros yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: "Küresel ölçekte hava akımları vardır. İki basınç arasında hızlı bir değişim olduğu zaman şiddetli rüzgarlar meydana gelir. Yaşadığımız durumda da bu nedenleydi. Geçmişte de benzer fırtınalar meydana gelmişti. Ağustos ayında meydana gelen bu tür fırtınaları doğrudan iklim değişikliğiyle ilişkilendirmemek gerekiyor. 2 farklı seviye var. Bir tarafta basınç fazla bir tarafta da basınç az. Sıcaklık farkı temeline dayanan durumda, farklı 2 hava kütlesi arasında geçişler yaşanıyor. Yaşadığımız olay da buydu. Doğal bir durum bu."