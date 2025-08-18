2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta, alışveriş yapmak için gittiği bitpazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, aynı yaştaki B.B. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Ahmet Minguzzi, 15 yaşındaydı.

İnfial yaratan olaydan sadece 7 ay sonra, benzer vaka Ankara Keçiören'de 10 Ağustos Pazar günü yaşandı. Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın (23) annesi ve kız kardeşi dükkandan evlerine dönerken, merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Hakan Çakır, 23 yaşında hayata veda etti.

Annesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Tutuklanan Taha Z.'nin silahla çekilmiş fotoğrafları çıktı.

Taha Z. (14), Samet Z. (17), ağabeyleri Emir Z. (19) ve baba Cemal Z. (45), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, çocukların silaha sarılması, daha az ceza alacağı için birçok olayda tetikçi olarak kullanılmasının psikolojik temelini, Habertürk'ten Alper Uruş'a anlattı. İşte 'katil çocuk profili'nin şifreleri...

Bizim ülkemizde bu tür olaylar azdı. Önce laf atıyorlar, ahlak dışı tutum gösteriyorlar. Yetişkin delikanlı annesi ve kız kardeşi için olay yerine geliyor. İki çocuk tepki gösterip bıçaklayıp öldürüyorlar.

"DÜRTÜLERİNİ DENETLEYEMİYORLAR"

Hakan Çakır'ın ölümüyle ilgili tutuklanan 19 yaşındaki Emir Z.

Genel anlamda, hangi ruhsal durum ve psikolojik şartlarda bu cinayetler yaşanıyor? Eğitim seviyesinin düşük olduğunu ve dürtülerini denetlemekte zorluk çektiklerini söylemeliyim. Zeka ve eğitim seviyelerini incelemek gerekir. Ciddi davranış bozukluğu var ve ileriki süreçte de bu çocuklar, suç potansiyeli yüksek topluma karşı anti sosyal davranış sergiler.

"MUHAKEME YAPAMAMA, İDRAK EDEMEME VAR"

Olay yerine babanın gelmesi de ailede çok ciddi eğitim eksikliğini gösteriyor. Yine genel değerlendirmede; muhakeme yapamama, yaptığının suç olup olmadığını idrak edememe var. Bu yaştaki bir çocuğun yaptığı fiilin suç olup olmadığını bilmesi gerekir. Bilmiyor ve bu normal zekanın altında olarak değerlendirilir.

"NORMAL VATANDAŞIN ALGILAMASI ÇOK ZOR"

Yolda işine, gücüne giden bir vatandaşın 'çocuk katili' algılayabilmesi çok zor. Saç şekline bakarak da değerlendiremezsiniz çünkü gençler arasında bir şey başlıyor ve moda oluveriyor. Madde etkisiyle daha rahat suça yöneliyorlar. Bu çocukları dışarıdan anlayacak bir sistematik yok.

"BREZİLYA'DA ÇOCUK ÇETELER VARDI"

Yıllar önce bir konferans için Brezilya'ya gittiğimde orada 200-250 kişilik çocuk çetelerin olduğunu görmüştüm. Bize, 5 kişiden daha az gruplar halinde yolda yürümememizi söylemişlerdi. Bunun üzerine ben Bakırköy'de UMATEM'in kurulmasını sağladım. O zaman tinerci, balici çocuklar vardı ve onların yerini tetikçi çocuklar aldı.

"İNSANLAR KORUNMAYI ÖĞRENMELİ"

Kanun karşısında farklı yargılanacaklarını bildikleri için çocukların tetikçi olarak kullanılması da söz konusu. Amerika'da okul baskınları oluyor ve şiddet yayılıyor. Bu vakalar yazıldıkça insanların kendisini korumayı öğrenmesi gerekir. Orta okulu zor bitirmiş, çoğu bitirememiş çocuklar bunlar ve bir insanın eğitilmesi için gereken süre 30 yıldır."

