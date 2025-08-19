"Trump Orban ile görüştü"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelirken, görüşmelerde birçok konu ele alındı.

Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve barış anlaşmasının hangi şartlarda gerçekleşeceği görüşmelerin ana meseleleri olurken, ABD basınına göre, görüşmelerde Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği de gündeme geldi.

Bloomberg'in haberine göre, Avrupalı liderler, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi olması adına Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı ikna etmesi için Trump'tan talepte bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'daki görüşmelerin ardından, neden Ukrayna'nın üyeliğine karşı olduğuna dair Viktor Orban'ı aradı. Bu görüşme neticesinde Orban'ın Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin fikrinin değişip değişmediği henüz bilinmiyor.

Viktor Orban, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıktığını birçok defa yinelerken, üyeliğin gerçekleşmesi durumunda Avrupa'nın savaşa çekilebileceğini ifade ediyor.

Macaristan ile Slovakya, AB içerisinde Rusya'ya karşı uygulanan yaptırım paketlerini kabul etme konusunda da çekinceler belirtmişti.