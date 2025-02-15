Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Savaşı'nın Avrupa Birliği'nin geleceğine olası etkilerine dair yorumda bulundu.

Sovyetler Birliği ve ABD'nin Afganistan'da yaşadığı zorlukları hatırlatan Orban, Ukrayna ile Afganistan arasında bir mukayesede bulundu.

Ukrayna Savaşı'nın bir an evvel sonlandırılması gerektiğini düşünen Orban "Eğer Başkan Trump bir çözüm bulamazsa Ukrayna, Avrupa Birliği için rahatlıkla Afganistan olacaktır." dedi.

Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'da normal hayatı dahi etkileyebileceğini düşünen Orban;

savaşın para, can ve mal kaybını artırarak durumu içinden çıkılmaz bir hâle getireceğini iddia etti.

Orban "Ciddi bir tehlikenin içindeyiz. Başkan Trump'ın sorunsal olarak ortaya koyduğu bir mesele var. Rusya savaşı kazanıyorken onları savaşı bitirmeye nasıl ikna edeceksiniz? İşte asıl soru budur." dedi.

Viktor Orban ve Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği'nin genelinden farklı görüşler belirtiyor. Her iki politikacı da Rusya ile ters düşmenin Avrupa Birliği'nin yararına olmadığı kanaatinde.