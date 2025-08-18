Çeyiz evinde kadın cinayeti!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasındaki polis memuru eşi Hüseyin Derin (52) tarafından tabancayla 5 kurşunla vurulan Burcu Derin (52) hayatını kaybetti. Hüseyin Derin ise gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Derin boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Derin’in çalıştığı börekçi dükkanına gitti.

2 çocuk annesi Derin karşısında Hüseyin Derin’i görünce panikle kaçıp, yan tarafta bulunan tuhafiyeye sığınarak, yardım istedi. Peşinden giden Derin, yanındaki tabancasıyla peş peşe 5 el ateş etti.

Mermilerin isabet ettiği Burcu Derin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derin, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Burcu Derin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Derin'in cenazesinin otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayın ardından polis, Hüseyin Derin'i gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.