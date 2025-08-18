Beyaz Saray'da kritik zirve: Trump ile Zelenskiy görüşüyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleşen zirvenin ardından gözler Beyaz Saray'daki zirveye çevirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye ilişkin müzakerelerde bulunmak üzere Beyaz Saray'a vardı.

Volodimir Zelenskiy'nin yanı sıra; İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Beyaz Saray'da ağırlanacak liderler arasında yer alıyor.

"ÜÇLÜ ZİRVE OLABİLİR"

Donald Trump ile Volodimir Zelenskiy, son gelişmelerle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump, işlerin yolunda gitmesi durumunda Putin ve Zelenskiy'nin katılımıyla üçlü bir zirve düzenleyeceklerini ifade etti.

Ukrayna'da sağlanacak olası barışın önemli noktalarından biri olan güvenlik garantileri de gündeme geldi.

ABD askerlerinin güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya gidip gitmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Trump, bu konuyu Avrupalı liderlerle görüşeceklerini bildirdi. Trump, Ukrayna'nın Avrupa için ilk savunma hattı olacağını ve kendilerinin de buna katılacağını söyledi.

ABD Başkanı, ayrıca Ukrayna'da ateşkesi değil kalıcı bir barışı tercih ettiğini ifade ederken, Beyaz Saray'daki toplantının ardından Vladimir Putin'i arayacağını bildirdi.

"SAVAŞIN DURMASI GEREKİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise savaşın durması gerektiğine ilişkin tutumunu yineledi.

Volodimir Zelenskiy, "Başkan Trump'ın bu savaşı durdurması ve savaşı bitirmenin diplomatik bir yolunu bulması fikrini destekledik." dedi.

Ukrayna lider ayrıca, Rusya'yı durdurmaları gerektiğini ve Batılı ortakların desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade ederken "Güçlü bir halk olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Zelenskiy, ülkesinde seçim düzenlemeye hazır olup olmadığına ilişkin soruya ise "Elbette, hazırım." yanıtını verirken, seçimlerin savaş sırasında değil barıştan sonra olabileceğini dile getirdi.

Volodimir Zelenskiy görüşme öncesi, Rusya'ya toprak tavizinde bulunamayacaklarını ifade ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı planlarından vazgeçmesini beklememek gerektiğini dile getirdi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri konuşulurken, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi.