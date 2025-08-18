Bakan Işıkhan ile sendikalar 18.30'da görüşecek

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur Konfederasyonları ve Sendika Genel Başkanları ile Kamu İşveren Heyetinin son teklifini görüşmek üzere 18.30'da bir araya gelecek.

1 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA KARARI

Geçtiğimiz haftalarda toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamayınca memurlar bugün yurt genelinde iş bırakma eylemine gitti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de bugün Türkiye genelinde 1 günlük iş bırakma kararına ilişkin, "Hizmet üretmiyor, üretimden gelen gücümüzü de haklarımızı almak için ortaya koyuyoruz" dedi.

Teklifi kabul etmediklerini aktaran Kahveci, "Bu teklif ne memurun sofrasına çare ne de yarasına merhem olur. Bu yüzden teklifi reddettik. Bugün de meydanlarda yüksek sesle reddediyoruz" diye konuştu.