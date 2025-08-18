Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.902,57 %0,29
        DOLAR 40,8899 %0,09
        EURO 47,7849 %-0,06
        GRAM ALTIN 4.387,91 %0,10
        FAİZ 39,96 %-0,15
        GÜMÜŞ GRAM 50,10 %0,27
        BITCOIN 115.045,00 %-2,25
        GBP/TRY 55,3720 %-0,05
        EUR/USD 1,1681 %-0,19
        BRENT 65,60 %-0,38
        ÇEYREK ALTIN 7.174,12 %0,10
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan ile sendikalar 18.30'da görüşecek - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan ile sendikalar 18.30'da görüşecek

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında memur sendikaları ile son teklifi görüşmek üzere 18.30'da bir araya gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 16:53 Güncelleme: 18.08.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Işıkhan ile sendikalar 18.30'da görüşecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur Konfederasyonları ve Sendika Genel Başkanları ile Kamu İşveren Heyetinin son teklifini görüşmek üzere 18.30'da bir araya gelecek.

        1 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA KARARI

        Geçtiğimiz haftalarda toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamayınca memurlar bugün yurt genelinde iş bırakma eylemine gitti.

        Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de bugün Türkiye genelinde 1 günlük iş bırakma kararına ilişkin, "Hizmet üretmiyor, üretimden gelen gücümüzü de haklarımızı almak için ortaya koyuyoruz" dedi.

        Teklifi kabul etmediklerini aktaran Kahveci, "Bu teklif ne memurun sofrasına çare ne de yarasına merhem olur. Bu yüzden teklifi reddettik. Bugün de meydanlarda yüksek sesle reddediyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        En düşük artış, en yüksek satış
        En düşük artış, en yüksek satış
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Terörsüz Türkiye'de komisyon virajı
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır Habertürk TV'ye konuştu
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Çeyiz evinde kadın cinayeti!
        Navigasyon yanlış yönlendirdi... Peribacaları'na girdi!
        Navigasyon yanlış yönlendirdi... Peribacaları'na girdi!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Galatasaray'da ayrılık zamanı!
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        Kadın affedince, aleme giden kredi kusur sayılmadı
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İşte ağustosun serin rüzgarlarının asıl sebebi
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        İnternette yüksek maliyet, düşük hız!
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        "Bizim için en önemlisi Dünya Kupası'na katılmak!"
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il ve ilçeleri açıklandı
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        TikTok jargonu dünyaca ünlü sözlükte!
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Ulusal Muhafızlar görevde: 68 kişi gözaltına alındı
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        Abraham fırtınası!
        Abraham fırtınası!
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi
        23 Ağustos Başak Yeniay'ının burçlara etkisi