Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup etti. Spor yazarları, sarı-kırmızılıların performansını değerlendirdi.
"NE YAPTIN OKAN BURUK?"
İbrahim Yıldız: Okan Buruk, takımın yarısını değiştirmişti son maça bakıldığında. Rotasyon diye takımın dinamikleri ile oynamıştı. Bu değişiklik işe yaramadı. Aksine, takımın ritmini ve disiplinini bozdu. Yerleşim hatası oyun gücünü ciddi olarak etkiledi. Oturmuş ve içselleştirilmiş format alt üst edilince beklenmeyen bir sonuç alındı. Geniş kadro bazen teknik adamları zorluyor. Konyaspor karşısında bunu gördük. İlk yarı pozisyon bulmakta zorlanan Sarı-Kırmızılı takım, karşısında direnci yüksek bir takım bulunca panikledi. İkinci yarı başlarken 3 değişiklik yapan Okan Buruk, Icardi’yi oyundan aldı. Gol beklentisi yüksek olan Icardi’nin çıkması büyük hataydı. Sallai’nin bölgesi de tartışılır. Orta sahadan sağ beke kadar gezdi. Oyun içerisindeki hamleler kafa karışıklığı yarattı. Okan Buruk’un kararsızlığı futbolculara da yansıdı. Alışılmışın dışında bir diziliş istenilen skoru getirmedi. Sistemin bozulması, koordinasyon eksiliğini beraberinde getirince gol yollarına gitmek zorlaştı doğal olarak. 12 maç sonra galip gelen Konyaspor kazanmak için daha fazla mücadele etti. İstek rakibine göre çok üstündü. Son ana kadar oyundan düşmediler. Alan ve adam paylaşımları yerindeydi. Şurası bir gerçek ki, Osimhen’siz olmuyor. Tek başına takımı taşıyor. Enerji veriyor. Karşılaşmanın dönüm noktası Sane’nin sayılmayan golüydü. VAR’ın iptal kararından sonra Konyaspor kazandığı özgüven ile üstünlük sağladı. (HABERTÜRK)
"OSIMHEN'SİZ HİÇ TADI YOK"
Levent Tüzemen: Osimhen'in G.Saray için hayati değer taşıdığını bir kez daha Konya'da gördük. Osimhen'siz G.Saray, kanatsız kuşa benziyor. Osimhen, enerjisiyle, çalışkanlığıyla, mücadelesiyle tüm takımı ateşliyor. Osimhen'siz G.Saray, bol rotasyonlu kadroyla Konya'da tat vermedi. Keşke Osimhen Konya'ya getirilse, yedek kulübesinde oturtulsaydı. Okan hoca, İcardi ile başladı olmadı. Çünkü Arjantinli yıldız, önde baskı yapmadığı için Konya defansı rahatsız bile olmadı. Osimhen ekmeğini taştan çıkaran bir golcü. Ayrıca kendi fırınında arkadaşlarına da ekmek yapıyor. İcardi, ceza alanı golcüsü çünkü ayağına top bekliyor.
G.Saraylı bazı oyuncular, İtalyanlara karşı kazanılmış zafer sarhoşluğunun içindeydi ve ruh halleri, 'Biz bu maçı rahat alırız' şeklindeydi. Ama evdeki hesap Konya'da tutmadı. (SABAH)
"GALATASARAY, KONYA'DA SALLANDI"
Osman Şenher: Dün geceki Galatasaray bana hayal kırıklığı yaşattı. Sanki bütün takım anlaşmış, rakip kaleye gidemiyor... İlk yarı Icardi oynadı. Icardi’ye kim top atacak? Yunus, Sallai ve Sane... Üçü de atamadı...
Konyaspor’un attığı iki gol sürpriz olmadı. Çünkü çok istediler... Bir de Galatasaray’ın defansı evlere şenlik haldeydi. O toplara nasıl vurduruyorsunuz... Hele ikinci golde Lemina kıpırdayamadı bile...
Tamam kadro geniş diyoruz, Okan hoca oynatmadıktan sonra geniş kadro ne işe yarıyor... En azından dün gece ayakta duramayan, yorgun olan Yunus yerine İlkay’la maça başlanamaz mıydı? Bu takımın sevabı da günahı da Okan hocaya yazar. (MİLLİYET)
"İLHAN PALUT: 2, OKAN BURUK:0
Uğur Meleke: Okan Buruk dün sahaya çıkardığı ilk 11’iyle de, 46’da sahaya dönen ikinci 11’iyle de fark yaratamazken, hamleleriyle maçın ritmini değiştiren taraf İlhan Palut oldu. Palut’un dün ilk 11’de başlatmamasına şaşırdığım dev santrfor Kramer oyuna girdikten sonra önemli fark yarattı, ikinci golle de skoru tayin etti. Palut’un takımı ikinci devrede değişen Galatasaray’ın sol savunmasını hedef aldı. Sol stoper Lemina, sol bek Eren ve sol açık Lang üçlüsü savunamadılar Konya’nın sağdan Andzouana önderliğinde yaptığı akınları. Dün Konya’da teknik direktörler arasında oynanan satrancın galibi 2-0’la İlhan Palut oldu bence. (HÜRRİYET)
