        Berlin Film Festivali'nde Türk damgası

        Berlin Film Festivali'nde Türk damgası

        Berlin Film Festivali'ne Türk damgası... 'Altın Ayı'yı; İlker Çatak'ın yönettiği 'Sarı Zarflar', 'Gümüş Ayı'yı ise Emin Alper'in yönettiği 'Kurtuluş' kazandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.02.2026 - 23:17 Güncelleme: 21.02.2026 - 23:53
        Berlin'de Türk damgası
        76'ncı Berlin Film Festivali’nin en büyük ödülü olan 'Altın Ayı'yı İlker Çatak'ın yönettiği, 'Sarı Zarflar' kazanırken, Emin Alper'in yönettiği 'Kurtuluş', 'Gümüş Ayı’ ödülü verilen 'Jüri Büyük Ödülü'ne lâyık görüldü.

        Almanya - Fransa - Türkiye ortak yapımı 'Sarı Zarflar'da başrolleri; Özgü Namal ile Tansu Biçer paylaştı. Senaryosunu; İlker Çatak, Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstepen'in kaleme aldığı 'Sarı Zarflar', bir ailenin idealleri ile hayatta kalma mücadelesi arasındaki çatışmayı konu edindi.

        SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

        Çekimleri Berlin ve Hamburg'ta yapılan 'Sarı Zarflar'ın basın toplantısında Özgü Namal, "Türkiye’de bu öyküyü anlatabilseydiniz eğer, performansınız değişir miydi?" şeklindeki tuzak soruya; "Bu, Türkiye’de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil. Biz bunu Türkiye’de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Hikâye öyle başlamıyor zaten. Eğer dikkat ettiyseniz filmde Hamburg ve Berlin de birer karakter. Bu Türkiye’de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş bir iş. Tabii ki prodüksiyon olarak kolaylığı mutlaktır ama bu demek değildir ki yapılamayan bir şeyden. Performansta bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Ama tabii İlker’in Almanya’ya, buradaki enerjiye, sinerjiye, çok hakim olması kameranın önüne yansımıştır. Bizim de Türk enerjisini getirmiş olmamız, katmanların birleşmesi böyle bir şey, bence ondan dolayı ortaya olağanüstü bir sinerji ve güzellik çıktı" şeklinde cevap vermişti.

        Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman ve Naz Göktan'ın başrollerini paylaştığı 'Kurtuluş', korucu Hazeran aşiretiyle yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasındaki toprak çatışmasını konu aldı.

        İlker Çatak Kimdir?

        İlker Çatak, 1984'te Berlin’de dünyaya geldi, İstanbul’da lise öğrenimini tamamladıktan sonra Berlin ve Hamburg’da sinema ve televizyon yönetmenliği okuyan Çatak'ın 'Sadakat' başlıklı tez filmi çok sayıda uluslararası ödüle lâyık görülürken 2015’te Altın Öğrenci Oscar'ını aldı. İlker Çatak, senaristlik ve yönetmenlik çalışmalarının yanı sıra; ABD, Almanya, Türkiye, Japonya, İtalya ve Yunanistan’ın farklı üniversitelerinde sinema dersleri veriyor.

        Emin Alper Kimdir?

        1974 Karaman doğumlu yönetmen ve senarist Emin Alper, 1999’da Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü Modern Türkiye Tarihi Bölümü'nde doktora yaptı. Sinema merakı Boğaziçi çatısı altında başlayan Alper ilk kısa filmi 'Mektup’u 2005 yılında çekti. Alper, sinema kariyerinin yanı sıra yeni kurulan Sinematek'in artistik direktörlük görevini de üstlendi.

        Berlin Film Festivali’nde, Suriyeli yönetmen Abdallah Alkhatib, 'Chronicles From the Siege' (Kuşatmadan Günlükler) filmiyle 'En İyi Uzun Metraj Film Ödülü'nü kazandı. Alkhatib, ödülünü almak için sahneye Filistin bayrağıyla çıktı.

