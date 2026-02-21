Berlin Film Festivali'nde Türk damgası

SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Çekimleri Berlin ve Hamburg'ta yapılan 'Sarı Zarflar'ın basın toplantısında Özgü Namal, "Türkiye’de bu öyküyü anlatabilseydiniz eğer, performansınız değişir miydi?" şeklindeki tuzak soruya; "Bu, Türkiye’de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil. Biz bunu Türkiye’de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Hikâye öyle başlamıyor zaten. Eğer dikkat ettiyseniz filmde Hamburg ve Berlin de birer karakter. Bu Türkiye’de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş bir iş. Tabii ki prodüksiyon olarak kolaylığı mutlaktır ama bu demek değildir ki yapılamayan bir şeyden. Performansta bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Ama tabii İlker’in Almanya’ya, buradaki enerjiye, sinerjiye, çok hakim olması kameranın önüne yansımıştır. Bizim de Türk enerjisini getirmiş olmamız, katmanların birleşmesi böyle bir şey, bence ondan dolayı ortaya olağanüstü bir sinerji ve güzellik çıktı" şeklinde cevap vermişti.