Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Adil Demirbağ ve 81'de Blaz Kramer kaydetti. Ayrıca sarı-kırmızılıların 50. dakikada Leroy Sane ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından G.Saray ligde 10 maç sonra kaybetti ve 55 puanda kaldı. 12 maç sonra kazanan Konyaspor ise 23 puana yükseldi.

Ligin 24. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Konyaspor ise Başakşehir deplasmanında sahne alacak.

G.SARAY'DA 6 DEĞİŞİKLİK! Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yendikleri müsabakanın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı. REKLAM Buruk, Juventus karşısında ilk 11'de oynattığı Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz'ı yedek soyundurdu, dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, kadroya dahil edilmedi. Bu oyuncuların yerine tecrübeli teknik adam, Wilfred Singo, Sacha Boey, Eren Elmalı, Mario Lemina, Leroy Sane ve Mauro Icardi'yi başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR 8. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda top, direğin yanından dışarıya çıktı. 28. dakikada Sara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu, auta gitti. 29. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda top, yan ağlarda kaldı. 36. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topa gelişine vuran Sallai'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamladı.