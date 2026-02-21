Canlı
        Konyaspor: 2 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU (Galatasaray'a Konyaspor çelmesi) - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor: 2 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi... Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı. Ligde 12 maç sonra kazanan yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Adil Demirbağ ve Blaz Kramer kaydetti.

        Ajanslar
        Ajanslar
        Giriş: 21.02.2026 - 18:39 Güncelleme: 21.02.2026 - 22:14
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Adil Demirbağ ve 81'de Blaz Kramer kaydetti. Ayrıca sarı-kırmızılıların 50. dakikada Leroy Sane ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        Bu sonucun ardından G.Saray ligde 10 maç sonra kaybetti ve 55 puanda kaldı. 12 maç sonra kazanan Konyaspor ise 23 puana yükseldi.

        Ligin 24. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Konyaspor ise Başakşehir deplasmanında sahne alacak.

        G.SARAY'DA 6 DEĞİŞİKLİK!

        Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yendikleri müsabakanın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

        Buruk, Juventus karşısında ilk 11'de oynattığı Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz'ı yedek soyundurdu, dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, kadroya dahil edilmedi.

        Bu oyuncuların yerine tecrübeli teknik adam, Wilfred Singo, Sacha Boey, Eren Elmalı, Mario Lemina, Leroy Sane ve Mauro Icardi'yi başlangıç kadrosunda görevlendirdi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        8. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda top, direğin yanından dışarıya çıktı.

        28. dakikada Sara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu, auta gitti.

        29. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda top, yan ağlarda kaldı.

        36. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topa gelişine vuran Sallai'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü kontrol etti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamladı.

        49. dakikada Leroy Sane'nin attığı gol, hakem Atilla Karaoğlan'ın VAR incelemesi sonucu geçersiz sayıldı.

        55. dakikada Deniz Türüç'ün kullanıldığı serbest vuruşta top, direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.

        60. dakikada ceza sahasında topla buluşan Andzouana'nın pasında, Muleka'nın dokunduğu meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.

        73. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Gabriel Sara'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.

        75. dakikada Konyaspor öne geçti. Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde kafayla topa dokunan Uğurcan Yazğılı'nın pasında Adil Demirbağ, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

        81. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisine giren Bardhi'nin pasında topla buluşan Kramer, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

        Karşılaşma, yeşil-beyazlıların 2-0 galibiyetiyle sona erdi.

        Ufuk Özkan, taburcu edildi

        Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan, başarılı tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. 11 saat süren zorlu ameliyattan sadece 16 gün sonra ayağa kalkan Özkan; "Bundan sonraki hayatımda organ bağışını bir misyon olarak görüyorum" dedi 

