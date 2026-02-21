Karaman'da yürek yakan kaza, önceki gün saat 14.00 sıralarında Karaman-Konya kara yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi.

OTOMOBİL BARİYERLERE SAPLANDI

DHA'daki habere göre Ali Günay yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

KARI KOCA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Araç içinde sıkışan Ali Günay ve eşi Ayşe Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi, ağır yaralanan kızları A.H.G. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuğun tedavisi sürüyor.

KAZA HASTANE DÖNÜŞÜ OLMUŞ

Süt üretim fabrikasında saat 16.00-24.00 vardiyasında çalışan Ali Günay'ın, sabah saatlerinde kızları A.H.G.'ı yanlarına alıp, eşi Ayşe Günay'ı Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesi'ne muayene için getirdiği belirtildi.

MESAİYE YETİŞME TELAŞI

Dönüşte de mesaiye yetişmek isterken kazanın olduğu bildirildi. Çiftin, 1'i ortaokul, 1'i ilkokula giden diğer 2 oğlunu ise okulda oldukları için yanlarında götürmedikleri öğrenildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Günay çiftinin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından dün Ahmet Yesevi Camii'nin önüne getirildi. Cenazeler cuma namazı sonrası kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.