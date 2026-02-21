Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Karaman haberleri: Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!

        Karaman'da bariyerlere saplanan kazada yaşamını yitiren 3 çocuk babası 43 yaşındaki Ali Günay ile eşi 36 yaşındaki Ayşe Günay son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın hastane dönüşü yaşandığı, fabrikada çalışan Ali Günay'ın mesaiye yetişmek isterken kazanın meydana geldiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 08:39 Güncelleme: 21.02.2026 - 09:53
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karaman'da yürek yakan kaza, önceki gün saat 14.00 sıralarında Karaman-Konya kara yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi.

        OTOMOBİL BARİYERLERE SAPLANDI

        DHA'daki habere göre Ali Günay yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        KARI KOCA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Araç içinde sıkışan Ali Günay ve eşi Ayşe Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi, ağır yaralanan kızları A.H.G. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Küçük çocuğun tedavisi sürüyor.

        KAZA HASTANE DÖNÜŞÜ OLMUŞ

        Süt üretim fabrikasında saat 16.00-24.00 vardiyasında çalışan Ali Günay'ın, sabah saatlerinde kızları A.H.G.'ı yanlarına alıp, eşi Ayşe Günay'ı Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Hastanesi'ne muayene için getirdiği belirtildi.

        MESAİYE YETİŞME TELAŞI

        Dönüşte de mesaiye yetişmek isterken kazanın olduğu bildirildi. Çiftin, 1'i ortaokul, 1'i ilkokula giden diğer 2 oğlunu ise okulda oldukları için yanlarında götürmedikleri öğrenildi.

        YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

        Günay çiftinin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından dün Ahmet Yesevi Camii'nin önüne getirildi. Cenazeler cuma namazı sonrası kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

        Dehşet! Anne ve baba öldü çocuk yaralı!
        Dehşet! Anne ve baba öldü çocuk yaralı!
        ÖNERİLEN VİDEO

        Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan 'güncellemesi', efsaneler ve gerçekler... Pide kuyruğunda geçen çocukluk

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, ramazanın ikinci gününde Mihrimah Sultan Camii'ni gezdirip Mimar Sinan'ın ince dokunuşlarını anlatmaya devam ediyor. Sohbet sırasında konu eski ramazanlara da geliyor...

        #Karaman
        #Son dakika haberler
