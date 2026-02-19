Canlı
        Karaman son dakika haberleri: Dehşet! Anne ve baba öldü çocuk yaralı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Dehşet! Anne ve baba öldü çocuk yaralı!

        Karaman'da, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada karı ile koca olay yerinde hayatını kaybederken, 3 yaşındaki kızları yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 16:09 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:09
        Dehşet! Anne ve baba öldü çocuk yaralı!
        Karaman'da yürek yakan kaza, Karaman-Konya karayolunun 31. kilometresi Kazımkarabekir ilçesi yakınlarında meydana geldi.

        BARİYERLERE OK GİBİ SAPLANDI

        Edinilen bilgiye göre, Ali Günay (43), yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere ok gibi saplandı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        İHA'daki habere göre diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        KARI KOCA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Kaza yerine varan ekipler sürücü ve eşi Ayşe Günay'ın (36), olay yerinde can verdiğini belirledi. Kazada yaralanan aileni 3 yaşındaki kızları E.H.G. ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        CENAZELER MORGA KALDIRILDI

        Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden karı-kocanın cenazeleri itfaiye tarafından araç içerisinden çıkarılarak kızlarının kaldırıldığı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        #Karaman
        #Son dakika haberler
