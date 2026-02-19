Dehşet! Anne ve baba öldü çocuk yaralı!
Karaman'da, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada karı ile koca olay yerinde hayatını kaybederken, 3 yaşındaki kızları yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor
Karaman'da yürek yakan kaza, Karaman-Konya karayolunun 31. kilometresi Kazımkarabekir ilçesi yakınlarında meydana geldi.
BARİYERLERE OK GİBİ SAPLANDI
Edinilen bilgiye göre, Ali Günay (43), yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere ok gibi saplandı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İHA'daki habere göre diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KARI KOCA OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Kaza yerine varan ekipler sürücü ve eşi Ayşe Günay'ın (36), olay yerinde can verdiğini belirledi. Kazada yaralanan aileni 3 yaşındaki kızları E.H.G. ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
CENAZELER MORGA KALDIRILDI
Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden karı-kocanın cenazeleri itfaiye tarafından araç içerisinden çıkarılarak kızlarının kaldırıldığı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.