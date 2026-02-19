Canlı
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli genç kız ağır yaralandı!

        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli genç kız ağır yaralandı!

        Trabzon'da feci bir kaza meydana geldi. Görüntüleri ortaya çıkan olayda, başıboş köpeğin saldırısından kaçmak isterken yola atlayan üniversite öğrencisi Cennet Nesibe Gül'e halk otobüsü çarptı. Ağır yaralanan genç kız tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:30 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:36
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Trabzon'da başıboş köpeğin saldırısından kaçmak isterken yola atlayan üniversite öğrencisi Cennet Nesibe Gül (21), halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün öğle saatlerinde Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinden kaldığı yurda giden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Cennet Nesibe Gül, kaldırımdaki başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

        REKLAM

        Gül, köpekten kaçmak isterken yola atladı. O sırada yoldan geçen halk otobüsü, Gül'e çarptı. Gül, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Gül, ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.

        AMELİYATA ALINDI

        Ameliyata alınan Gül’ün iç organlarında hasar meydana geldiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğunu öğrenilirken, kaza çevredeki iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.

        Görüntülerde; Cennet Nesibe Gül'ün köpeğin saldırısından kurtulmak için yola yöneldiği, bu sırada otobüsün kendisine çarptığı, çevredekilerin de yardıma koştuğu anlar yer aldı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürerken, Gül’ün yoğun bakım tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 8 aylık bebekleri öldü

        Nevşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti. (DHA)

