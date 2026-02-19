Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
Adana'da, yaya geçidindeki bebek arabasına motosikletiyle çarpıp, 1.5 yaşındaki Mahmut Fatih Öztürk bebeğin ölümüne neden olan sürücü 20 yaşındaki Erman Kurt tutuklandı. Kurt'un, ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Adana'da kaza, 15 Şubat Pazar günü, öğle saatlerinde Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi.
OĞLUYLA CADDEYİ GEÇECEKTİ
DHA'daki habere göre Ankara’dan görevi için kente gelen Sayıştay denetçisi Hilal Öztürk, içinde 1.5 yaşındaki oğlu Mahmut Fatih Öztürk'ün bulunduğu bebek arabasıyla yolun karşısına geçmek istedi.
YAYA GEÇİDİNDE ÇARPIP KAÇTI
Yaya geçidinde ilerleyen bebek arabasına, Erman Kurt’un kullandığı motosiklet çarptı. Savrulan bebek yaralandı, motosikletin sürücüsü ise kaçtı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU
Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobillerin geçitte durduğu sırada sağdan hızla ilerleyen motosikletin bebek arabasına çarptığı ve Mahmut Fatih’in yola savrulduğu, Hilal Öztürk ile diğer sürücülerin yola koştuğu görüldü.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Otomobille götürüldüğü hastanede kurtarılamayan Mahmut Fatih, Kayseri’de toprağa verildi.
"GÖRMEDİM, KAZADAN KORKUP KAÇTIM"
Kazanın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit edip, gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli Erman Kurt, ifadesinde, "Önümdeki araçlar durunca, yanlarından geçmek istedim. Yaya ya da bebek arabasını görmedim. Kazadan sonra korkup, kaçtım" dedi.
EHLİYETİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Yapılan incelemede Kurt’un ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurt, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.