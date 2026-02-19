Oruç hangisi ile açılmalı? Su, hurma, zeytin, çorba...

ZEYTİN: HAFİF AMA TEK BAŞINA YETERLİ Mİ?

Zeytin özellikle tuzlu bir başlangıç isteyenler için tercih ediliyor. İçerdiği sağlıklı yağlar sayesinde tokluk hissini artırabiliyor.

Ancak tuz oranı yüksek olduğu için gün boyu susuz kalan vücutta ödem ve susuzluk hissini artırma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle zeytin tek başına değil, su ile birlikte ve ölçülü tüketildiğinde daha sağlıklı bir seçenek haline geliyor.