Oruç hangisi ile açılmalı? Su, hurma, zeytin, çorba...
Gün boyu süren açlığın ardından iftar sofrasında ilk lokma büyük önem taşıyor. Yanlış bir seçim sindirim sorunlarına yol açabilirken, doğru bir başlangıç gecenin daha rahat geçirilmesini sağlayabiliyor. Hurma mı, zeytin mi, su mu yoksa çorba mı?
Ramazan ayında uzun süren açlığın ardından iftar sofrasına oturulduğunda yapılan ilk tercih, sindirim sistemi üzerinde doğrudan etkili oluyor. Uzmanlara göre gün boyu boş kalan mideyi bir anda ağır ve yağlı yiyeceklerle doldurmak; hazımsızlık, şişkinlik ve ani kan şekeri dalgalanmalarına yol açabiliyor.
Bu nedenle iftara hafif, mideyi yormayan ve kan şekerini dengeli şekilde yükselten besinlerle başlamak büyük önem taşıyor. Peki sofraların vazgeçilmezi olan hurma, zeytin, su ve çorba arasında en doğru seçim hangisi?
HURMA: GELENEKSEL VE DENGELİ BİR TERCİH
Hurma, iftar denildiğinde akla ilk gelen besinlerden biri. Lif içeriği sayesinde sindirimi desteklerken, doğal şekeriyle gün boyu düşen kan şekerini dengeli biçimde yükseltiyor.
Ayrıca potasyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengin olması da avantaj sağlıyor. 1–2 adet hurma ile orucu açmak hem geleneksel hem de fizyolojik açıdan dengeli bir başlangıç olarak değerlendiriliyor. Ancak porsiyon kontrolü önemli; fazla tüketim ani şeker yükselmesine neden olabilir.
ÇORBA: YUMUŞAK BİR GEÇİŞ
Ilık ve hafif bir çorba, mideyi yormadan sindirim sistemini aktive ediyor. Özellikle mercimek, sebze ya da yoğurt bazlı çorbalar iyi birer alternatif. Ancak kremalı ve çok yağlı çorbalardan kaçınmak gerekiyor. Çorba, hurma veya su sonrası ideal bir ikinci adım olarak öne çıkıyor.
SU: MİDEYİ HAZIRLAYAN EN TEMEL ADIM
Uzmanların ortak görüşü, iftara mutlaka su ile başlanması yönünde. 1 bardak su, gün boyu susuz kalan vücudu dengeler ve mideyi ana öğüne hazırlar. Suyun ardından kısa bir mola vererek yemeğe geçmek, sindirimi kolaylaştırıyor. Çok hızlı ve fazla miktarda su içmek yerine kontrollü tüketim öneriliyor.
ZEYTİN: HAFİF AMA TEK BAŞINA YETERLİ Mİ?
Zeytin özellikle tuzlu bir başlangıç isteyenler için tercih ediliyor. İçerdiği sağlıklı yağlar sayesinde tokluk hissini artırabiliyor.
Ancak tuz oranı yüksek olduğu için gün boyu susuz kalan vücutta ödem ve susuzluk hissini artırma ihtimali bulunuyor. Bu nedenle zeytin tek başına değil, su ile birlikte ve ölçülü tüketildiğinde daha sağlıklı bir seçenek haline geliyor.
EN DOĞRU SIRA NASIL OLMALI?
Beslenme uzmanlarının önerdiği en dengeli yöntem; önce su, ardından 1–2 adet hurma ve kısa bir mola sonrası hafif bir çorba tüketmek. Böylece kan şekeri dengeli yükselirken mide ani yüklenmeye maruz kalmıyor.
Zeytin ise ölçülü miktarda sofraya eklenebilir. İftarın ilk dakikalarında yapılan bilinçli tercihler, gecenin geri kalanındaki sindirim konforunu doğrudan etkiliyor.