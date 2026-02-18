Canlı
        Haberler Gündem Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama

        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama

        Düzce merkezli 4 ilde yapay zeka ile ünlü kişilerin görüntüleri kullanılarak hazırlanan sahte yatırım reklamlarıyla 'nitelikli dolandırıcılık' yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Banka hesaplarında 20 milyon liralık hesap hareketi olduğu tespit edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı

        Giriş: 18.02.2026 - 20:40 Güncelleme: 18.02.2026 - 20:40
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ocak'ta yapılan bir dolandırıcılık şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Soruşturma, müşteki İ.Ş.'nin (72) sosyal medyada kamuoyunca tanınan kişilerin yapay zekayla oluşturulmuş sahte yatırım tavsiyesi reklamlarına inanarak, yönlendirildiği sahte platformlar üzerinden şüphelilere ait hesaplara 882 bin lira gönderdiğini ve dolandırıldığını beyan etmesi üzerine derinleştirildi.

        1 AYDA 20 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Jandarma ekiplerince kripto para platformları ve bankalarla yapılan yazışmalar neticesinde elde edilen 1 aylık dökümler incelendiğinde kimlikleri belirlenen 4 şüphelinin banka hesap hareketlerinde yaklaşık 20 milyon liralık para giriş çıkışı olduğu tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda 17 Şubat'ta İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya'da belirlenen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler C.V. (36), M.Y. (56), M.C.A. (28) ve S.T. (71) yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 cep telefonuna el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.A. ve M.Y., çıkarıldıkları Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler C.V. ve S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: DHA

