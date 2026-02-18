Canlı
        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya ziyareti dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İran'da bir çatışma istemediklerini taraflara ilettiklerini belirtti. Erdoğan, Gazze Barış Kurulu'na Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını duyurdu.

        Giriş: 18.02.2026 - 13:01 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:22
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya ziyaretinin ardından uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        İran'da bir çatışma istemediklerini taraflara ilettiklerini belirten Erdoğan, "Bölgede savaş kimseye kazandırmaz, herkese kaybettirir" dedi.

        Erdoğan, Gazze Barış Kurulu'na Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını duyurdu.

        Suriye'de Şam yönetimi ve terör örgütü YPG arasındaki tam entegrasyona dair adımları anbean takip ettiklerini belirten Erdoğan, anlaşmanın uygulanması için gerekli telkinlerde bulunduklarını bildirdi.

        Gazze Barış Kurulu'na Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını duyuran Erdoğan, Gazze Barış Kurulu'nun Gazze'de özlenen kalıcı istikrar, ateşkes ve barışa katkı sunmasını umduklarını ifade etti.

        Erdoğan ayrıca, Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin her konuda olumlu katkılar sunacağını vurguladı ve "Umarım Türkiye olmadan Avrupa'nın ayakları yere basan bir güvenlik denklemi kurmasından söz edilemeyeceğini artık herkes anlamıştır. Avrupa'nın savunma, güvenlik mekanizmalarına Türkiye'yi dahil etme vakti çoktan geldi" dedi.

        İzmir'de fuhuş operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. (AA)

