'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri', SHOW TV'de başlıyor

Tasavvuf müziğinin seçkin eserleriyle geniş bir kitleye ulaşan, aynı zamanda hafız kimliğiyle tanınan Bekir Köse’nin sunduğu 'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri' Ramazan ayı süresince bu geceden itibaren her gece, canlı yayınla SHOW TV ekranlarında olacak.

UZMAN İSİMLERLE DERİNLİKLİ SOHBETLER Manevi iklimin en yoğun hissedildiği Ramazan ayının ruhuna uygun olarak hazırlanan 'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri'; alanında uzman isimlerle derinlikli sohbetleri ve kalbe dokunan tasavvuf müziği eserlerini bir araya getirecek. Programda İslam’a dair merak edilen kavramlar, gündelik hayatta sıkça karşılaşılan dini meseleler ve izleyicilerden gelen sorular; ayetler ve güvenilir hadisler ışığında, sade ve anlaşılır bir üslupla ele alınacak.

Bekir Köse, 'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri'nde izleyicilere neler sunulacağını Habertürk'e verdiği röportajda anlattı.

"BU RÜZGARLAR; SADECE ZAMANI DEĞİL, KALPLERİ DE YUMUŞATIR"

♦ Maneviyatın zirve yaptığı bir ayda yayına başlayacaksınız. 'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri'ni diğer programlardan ayıran temel farklar neler olacak?

Ramazan ayı, rahmet rüzgârlarının en güçlü estiği zaman dilimidir. Bu rüzgârlar; sadece zamanı değil; kalpleri de yumuşatır, ruhları da dinginleştirir. Özellikle metropollerde, kalabalıkların içinde yalnızlaşan insanlar için Ramazan, eski günlere duyulan özlemi daha da görünür kılıyor. Biz bu programla sadece bir yayın yapmıyoruz; Anadolu’nun sıcaklığını, eski Ramazanların samimiyetini, gönül sofralarını ekranlara taşımaya çalışıyoruz. Alanında uzman konuklarımız, gönüllere dokunan tasavvuf nağmeleri ve kısa ama derin sorularla programı interaktif bir gönül buluşmasına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bizim farkımız; bilgi vermekle yetinmeyip, kalbe temas etmeyi amaçlamamız.

"GÖNÜL DOKUNUŞU İLK ANDA HİSSEDİLECEK" ♦ 'Bekir Köse ile Ramazan Geceleri'nde; "Yalnızca bilgi veren değil, gönüllere dokunan" bir format vurgusu var. Bu dokunuşu özellikle nerede hissedeceğiz? İzleyicilerimiz gönül dokunuşunu daha programın ilk anında hissedecek. Rabbimizin güzel isimlerini anarak, manalarını birlikte düşünerek başlayacağız. Ve o andan itibaren program boyunca hiçbir bölüm sadece bilgi aktarımı olmayacak; her anı bir tefekkür, bir iç muhasebe ve bir kalp yolculuğu olacak inşallah. Sürprizlerle dolu çok güzel köşelerimiz olacak. "BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN İKİ KANAT GİBİ OLACAK" ♦ Tasavvuf müziği merkezde mi olacak, yoksa sohbetleri destekleyen bir unsur mu? Tasavvuf müziği bizim programımızda bir arka fon değil. O, ruhun gıdasıdır. Ramazan’da bu gıdayı daha derinden hissettiğimiz özel anlara vesile olmak istiyoruz. Sohbetlerimiz kalbe hitap edecek, müziğimiz o kalbi derinleştirecek. Birbirini tamamlayan iki kanat gibi olacak. "YORULAN RUHLAR İÇİN GERÇEKTEN BİR SIĞINMA LİMANINA DÖNÜŞEBİLİYOR" ♦ Tasavvuf müziği modern çağın koşturmacasında bir liman mı? Kesinlikle öyle... Bir dönem sadece dar bir çevrede dinlenen bir müzik türü hâline gelmişti ve bu beni üzüyordu. Fakat bugün modern soundlarla gençlere ulaşan tasavvuf müziğini görmek beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Neyin dinlendirici sesi, zikirlerin ruha şifası ve sözlerin tesiri tartışılmaz. Yorulan ruhlar için gerçekten bir sığınma limanına dönüşebiliyor.

"BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUM" ♦ Tasavvuf musikisinde kendinizi nasıl bir köprü olarak görüyorsunuz? Gençlerin dilini anlayarak, onların müziğini bilerek ama özümüzden kopmadan bir köprü olmak istiyorum. Müziğin birleştirici gücüne inanıyorum. Eğer onların kalbine onların diliyle ulaşabilirsek, o köprü kurulmuş demektir. "GÖNLÜ GENİŞLETEN ÖZEL KÖŞELERİMİZ OLACAK" ♦ Güncel dini meseleleri, sade bir dille ele alacağınızı söylediniz. Özel bir yaklaşımınız olacak mı? 90 dakikalık bir programda tek bir konuyu didaktik şekilde konuşmak yerine, kalpleri yumuşatacak başlıklara yer vermeyi tercih ediyoruz. Eskiden büyüklerimize bir hükmün hikmetini sorduğumuzda "Hikmetinden sual olunmaz" derlerdi. Elbette hikmet sahibine teslimiyetimiz var ama biz aynı zamanda hikmeti öğrenerek sevgimizi artırmayı önemsiyoruz. Bu yüzden programda hem düşündüren hem de gönlü genişleten özel köşelerimiz olacak. 'Hikmetinden Sual' köşemiz de bunlardan biri. "PROGRAMIN DOKUSUNU DA ŞEKİLLENDİREN ASLINDA BU BAKIŞ AÇISIDIR" ♦ Hafız kimliğiniz programın dokusunu nasıl şekillendirdi? Ben, 4 yaşımdan beri Kur’an-ı Kerim ile büyüdüm. 11 yaşında Kur’an-ı Kerim’i ezberledim. Aynı zamanda spor yaptım, sosyal hayatın içinde aktif oldum ve yıllardır ekran önündeyim. Bütün bu tecrübeler bana şunu öğretti: İnsan, Rabbimizin; "Eşref-i mahlûkat" olarak onurlandırdığı bir varlıktır. Ben her insana o nazarla bakarım. Programın dokusunu da şekillendiren aslında bu bakış açısıdır.

"AŞK, YORULMAZ; NİYET TEMİZSE BEDEN DE DAYANIYOR" ♦ Canlı yayın temposuna kendinizi nasıl hazırlıyorsunuz? İnsan sevdiği işi aşkla yapıyorsa, yorgunluk başka bir anlam kazanıyor. Aşk yorulmaz; niyet temizse beden de dayanıyor. "BU AYIN HER DAKİKASINI HEYECANLA YAŞAMAK İSTİYORUM" ♦ Bu süreç size kişisel olarak ne katıyor? Ramazan ayında yaşanan yoğun tempo bana yıl boyunca yetecek bir huzur bırakıyor. Bu ayın her dakikasını heyecanla yaşamak istiyorum. Bir kişinin bile kalbine olumlu bir düşünce düşürebiliyorsak, bütün yorgunluk siliniyor. "HAYATIN HER ALANINDAN İSİMLERİ AĞIRLAYACAĞIZ" ♦ Konuk seçiminde neyi önceliklendiriyorsunuz? Sadece ilahiyatçılar değil; sanatçılar, sporcular, psikologlar, doktorlar... Hayatın her alanından isimleri ağırlayacağız. Ortak noktamız şu: Fayda üretmek... Ramazan vesilesiyle insanların hayatına küçük de olsa bir iyilik izi bırakmak istiyoruz. "ŞİMDİ IŞIK ÇOK, GÖLGEMİZ AZ VE YALNIZLIK DAHA FAZLA" ♦ Eski Ramazan aylarını bugüne nasıl taşıyacaksınız? Eskiden ışıklar azdı ama gölgemiz fazlaydı. Şimdi ışık çok, gölgemiz az ve yalnızlık daha fazla. Biz, o eski buluşma sofralarının ruhunu, komşuluk sıcaklığını ve içselleştirilmiş ibadet bilincini hatırlatmak istiyoruz. Ramazan aslında değişmedi. Bizim onu yaşama biçimimiz değişti.