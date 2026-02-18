Ani ısı dalgalanmalarında hastalıklardan korunmanın altın kuralları

Ani sıcaklık düşüşleri veya yükselişleri, üst solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyebilir. Doğru beslenme, uyku ve giyimle riskleri en aza indirmek mümkün.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Son yıllarda ülkemizde gözlemlenen alışılmadık meteorolojik olaylar, iklim değişikliğinin etkilerini daha belirgin biçimde ortaya koymaktadır. Sıcaklık ve yağış normallerinde görülen sapmalar, mevsimlerin karakteristik özelliklerinin değişmesi ve gün içinde yaşanan ani hava geçişleri, artık günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Sabah saatlerinde şiddetli bir sağanakla başlayan günün, öğleden sonra yakıcı bir güneşe dönüşmesi ya da sert rüzgâr ve soğuk havanın kısa süre içinde sıcak ve nemli bir atmosfere evrilmesi, bu değişimin en somut örneklerindendir.

Bu öngörülemez hava koşulları yalnızca günlük planları değil, insan sağlığını da doğrudan etkilemektedir. Ani ısı değişimleri vücudun uyum mekanizmalarını zorlamakta, bağışıklık sisteminin direncini düşürmekte ve hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır.

