İzmir’de deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi

İzmir’de gün boyunca etkili olan yağmur, düşen hava basıncı ve kuvvetli lodos nedeniyle Körfez’de deniz seviyesinin 85 santimetreye kadar yükseldiği öğrenildi.

İzmir’de etkisini artıran yağışlı hava sistemi ve güneyli rüzgârlar, deniz seviyesinde dikkat çekici bir yükselmeye yol açtı. Pasaport ölçüm istasyonundan alınan verilere göre sabah saatlerinde 45–50 santimetre seviyesinde olan deniz, akşam saatlerine doğru 80–85 santimetreye kadar yükseldi. Uzmanlara göre bu yükselişin temel nedeni düşen hava basıncı ve lodosun aynı anda etkili olması.

BASINÇ DÜŞTÜ, DENIZ KABARDI

Sabah saatlerinde 1005 milibar civarında ölçülen hava basıncı, gün içinde 1000 milibar seviyesinin altına kadar geriledi. Hava basıncının düşmesiyle deniz yüzeyi yukarı doğru yükselme eğilimi gösterdi. Bu duruma öğleden sonra hızlanan lodos da eklenince Körfez’de su kıyıya doğru itilerek deniz seviyesinde belirgin artış yaşandı. Akşam saatlerinde yoğun yağan yağmur da deniz seviyesinin yükselmesinde önemli bir etken oldu.

RÜZGÂR ÖĞLEDEN SONRA GÜÇLENDI