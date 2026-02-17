Canlı
        İzmir'de deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi

        İzmir’de deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi

        Düşen hava basıncı ve kuvvetli lodos, İzmir Körfezi'nde deniz seviyesini 80–85 santimetreye yükseltti; şiddetli yağışla birlikte kıyıda dalga aşmaları görülürken, belediye ekipleri su baskınlarına karşı önlem aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 22:38 Güncelleme: 17.02.2026 - 22:38
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        İzmir’de gün boyunca etkili olan yağmur, düşen hava basıncı ve kuvvetli lodos nedeniyle Körfez’de deniz seviyesinin 85 santimetreye kadar yükseldiği öğrenildi.

        İzmir’de etkisini artıran yağışlı hava sistemi ve güneyli rüzgârlar, deniz seviyesinde dikkat çekici bir yükselmeye yol açtı. Pasaport ölçüm istasyonundan alınan verilere göre sabah saatlerinde 45–50 santimetre seviyesinde olan deniz, akşam saatlerine doğru 80–85 santimetreye kadar yükseldi. Uzmanlara göre bu yükselişin temel nedeni düşen hava basıncı ve lodosun aynı anda etkili olması.

        BASINÇ DÜŞTÜ, DENIZ KABARDI

        Sabah saatlerinde 1005 milibar civarında ölçülen hava basıncı, gün içinde 1000 milibar seviyesinin altına kadar geriledi. Hava basıncının düşmesiyle deniz yüzeyi yukarı doğru yükselme eğilimi gösterdi. Bu duruma öğleden sonra hızlanan lodos da eklenince Körfez’de su kıyıya doğru itilerek deniz seviyesinde belirgin artış yaşandı. Akşam saatlerinde yoğun yağan yağmur da deniz seviyesinin yükselmesinde önemli bir etken oldu.

        RÜZGÂR ÖĞLEDEN SONRA GÜÇLENDI

        Rüzgârın hızı sabah saatlerinde hafif seyrederken, öğle saatlerinden sonra artarak zaman zaman 6–9 metre/saniye aralığına ulaştı. Özellikle 13.00–15.00 saatleri arasında etkisini artıran rüzgâr, kıyı hattında dalga yüksekliğini artırdı ve bazı noktalarda dalga aşmalarına neden oldu.

        Başta Alsancak Kordon ve Karşıyaka kıyı kesimi olmak üzere riskli bölgelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, rögarlarda geri basma riskine karşı pompa sistemlerini devreye alırken, itfaiye ekipleri ise su baskını ihbarlarına müdahale etti. Zabıta ekipleri de kıyı hattında düzenli devriye faaliyetlerini sürdürdü. (

