        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması: Ameliyat oldu! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması: Ameliyat oldu!

        Fenerbahçe, Edson Alvarez'in ameliyat olduğunu ve operasyonun başarılı geçtiğini açıkladı

        Giriş: 17.02.2026 - 21:16 Güncelleme: 17.02.2026 - 21:26
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        Fenerbahçe, Edson Alvarez'in ameliyat olduğunu ve operasyonun başarılı geçtiğini açıkladı.

        HT Spor Muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre, ayak bileğinden operasyon geçiren orta saha oyuncusunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

        "Futbolcumuz Edson Alvarez, sağlık heyetimizin gerçekleştirdiği detaylı değerlendirmeler neticesinde planlı bir operasyon geçirmiştir.

        Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci kulübümüz sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilecektir.

        Edson Alvarez'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

