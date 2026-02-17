Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Trump, Nancy Guthrie'nin ölü bulunması halinde onu kaçıranlar için idam cezası isteneceğini belirtti | Dış Haberler

        Trump, Nancy Guthrie'nin ölü bulunması halinde onu kaçıranlar için idam cezası isteneceğini belirtti

        ABD Başkanı Donald Trump, NBC kanalında yayınlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin ölü bulunması halinde, onu kaçıranlar için idam cezası talep edileceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 09:47 Güncelleme: 17.02.2026 - 09:54
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        New York Post gazetesine telefonla mülakat veren Trump, Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin kaçırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Trump, 84 yaşındaki Guthrie'nin ölü bulunması halinde onu kaçıranların "ağır" federal cezalarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

        Böyle bir durumda Adalet Bakanlığının davada idam cezası isteyip istemeyeceği sorusuna yanıt veren Trump, "En ağır olanı, evet. Bu doğru." ifadelerini kullandı.

        Nancy Guthrie'nin kaybolması

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), NBC kanalında yayımlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin bulunmasına ya da olayla bağlantılı kişilerin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayanlara 100 bin dolar ödül verileceğini açıklamıştı.

        FBI Direktörü Kash Patel, en son 31 Ocak'ta kendisinden haber alınan Guthrie'nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kurtarıldığını belirtmişti.

        Patel, güvenlik sistemince kaydedilen görüntüleri kamuoyuna sunmuştu.

        FBI ile Pima Bölgesi Şerif Departmanının işbirliği sonucu elde edilen görüntülerde Guthrie'nin kaybolduğu sabah evin ön kapısındaki kamerayı kurcalayan silahlı kişi tespit edilmişti.

        Olayla ilgili bilgi sahibi olanların FBI'ın telefon numarası ve çevrim içi ihbar hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçmesi için kamuoyuna çağrıda bulunulmuştu.

        FBI, Nancy Guthrie'nin evine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan bir eldivendeki DNA örneklerinin, Guthrie'nin kaybolduğu gece evinin önündeki maskeli şüphelinin giydiği eldivenle eşleştiğini açıklamıştı.

        Beşiktaş'ta park kavgasında sürücüyü silahla öldüren saldırgan: Dayak yemekten korktum ateş açtım

        BEŞİKTAŞ'ta park meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Erdoğan Ş. (67), silahla Ferşat Tellioğlu'nu (70) vurdu. Ağır yaralanan Tellioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen kişinin yakınlarının darbettiği Erdoğan Ş. ve onu darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı.  (DHA)

