Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
TCMB, ilk kez dükkan ve ofis birim fiyat ortalamalarını açıkladı. 2015'e kadar uzanan verilere bakıldığında Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 10 yılda 2 bin 556 TL'den 49 bin 283 TL'ye ulaşarak yüzde 1828 arttı. Dükkan-konut-ofis fiyatlarındaki artış, 3 büyük şehir ve Türkiye ortalaması baz alınarak karşılaştırıldığında ise Ankara ve İzmir'deki ofis fiyatlarının artışı fark yaratan yatırımlar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dükkan ve ofis birim fiyatlarını yayımlamaya başladı. Veriler incelendiğinde çarpıcı rakamlar ortaya çıkıyor.
2015 yılında Türkiye genelinde ortalama 2.556,18 TL olan dükkan metrekare fiyatı, 2025 yılı itibarıyla 49.283,47 TL’ye ulaşarak tarihi bir zirve gördü. 10 yılda yüzde 1828 artış kaydedildi. Yani dükkan fiyatları ortalama 18 kat arttı.
Şehirlere göre bakarsak 3 büyük şehir arasında en yüksek fiyat artışı yüzde 2174 ile Ankara'da yaşandı. İzmir'de yüzde 2000 artış oldu. İstanbul, Türkiye ortalamasının altında kaldı ve yüzde 1609'luk artış gerçekleşti.
KONUT AYNI DÖNEMDE NE KADAR ARTTI?
Karşılaştırma yapmak için aynı dönemdeki konut fiyatlarındaki değişimi de inceledik. Türkiye ortalamasına baktığımızda konuttaki fiyat artışı yüzde 1950 ile dükkan fiyatlarındaki değişimi geride bıraktı.
Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2356 ve yüzde 2385 artışla, konut fiyatlarındaki artış dükkan fiyatlarındaki artışı geride bırakmış durumda.
İstanbul'da ise hemen hemen aynı oranda artış yaşandığı görülüyor.
OFİSTE ANKARA VE İZMİR FARK AÇTI
Ofis fiyatlarında Türkiye ortalamasında yüzde 1924 artış görüldü. Genel ortalamada konutun gerisinde kalan ofis fiyatlarındaki artış, dükkanı ise geride bıraktı. Ankara ve İzmir'de ofis fiyatlarının artışı, diğer tüm kategorileri geçmeyi başardı. Ofis fiyatlarında Ankara'da yüzde 2475, İzmir'de ise yüzde 2685 artış görüldü.
10 YILLIK YATIRIMLARIN SONUCU
Özetle 10 yılda en çok kazandıran şehir / gayrimenkul çeşidi İzmir'de ofis oldu. İstanbul listede 3 kategorisiyle de en az kazandıran şehir olarak ortaya çıktı.