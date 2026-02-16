Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dükkan ve ofis birim fiyatlarını yayımlamaya başladı. Veriler incelendiğinde çarpıcı rakamlar ortaya çıkıyor.

2015 yılında Türkiye genelinde ortalama 2.556,18 TL olan dükkan metrekare fiyatı, 2025 yılı itibarıyla 49.283,47 TL’ye ulaşarak tarihi bir zirve gördü. 10 yılda yüzde 1828 artış kaydedildi. Yani dükkan fiyatları ortalama 18 kat arttı.

Şehirlere göre bakarsak 3 büyük şehir arasında en yüksek fiyat artışı yüzde 2174 ile Ankara'da yaşandı. İzmir'de yüzde 2000 artış oldu. İstanbul, Türkiye ortalamasının altında kaldı ve yüzde 1609'luk artış gerçekleşti.

Tarih TÜRKİYE İSTANBUL ANKARA İZMİR 2015 2556.18 3954.8 1868.72 2500 2025 49283.47 67603.44 42500 52500 ARTIŞ (%) 1828.013 1609.402 2174.284 2000

KONUT AYNI DÖNEMDE NE KADAR ARTTI?

Karşılaştırma yapmak için aynı dönemdeki konut fiyatlarındaki değişimi de inceledik. Türkiye ortalamasına baktığımızda konuttaki fiyat artışı yüzde 1950 ile dükkan fiyatlarındaki değişimi geride bıraktı.

Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2356 ve yüzde 2385 artışla, konut fiyatlarındaki artış dükkan fiyatlarındaki artışı geride bırakmış durumda.

İstanbul'da ise hemen hemen aynı oranda artış yaşandığı görülüyor.