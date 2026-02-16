İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!

İstanbul'da olay, 21 Ocak Çarşamba günü, saat 15.20 sıralarında Güngören'de, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi.

1.7 MİLYON LİRAYI BANKADAN ÇEKTİ

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre K.E., hesabında bulunan 1 milyon 700 bin lirayı bir banka şubesinden çekti.

3 ERKEK GASPÇI HIZLA YAKLAŞTI

Parayı yanında bulunan A.A. isimli kişiye verdiği sırada üç erkek gaspçı hızla yanlarına yaklaştı.

SANİYELER İÇİNDE PARAYI ALIP KAÇTILAR

Şüpheliler, saniyeler içinde parayı alarak koşarak uzaklaştı. Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERALARI HER ŞEYİ KAYDETTİ

Görüntülerde, şüphelilerin bankadan çıkan mağdurları takip ettiği, uygun anı kolladığı ve para dolu çantayı A.A.’nın elinden zorla aldıkları görüldü. A.A.’nın direnmesine rağmen 3 şüpheli, zorla aldığı para dolu çantayla bindikleri beyaz renkli bir araçla kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı.

3 ŞÜPHELİNİN 37 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı kamera ve saha çalışması başlattı. Yapılan teknik analizler sonucu kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler tek tek belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen 20 suç kaydı bulunan 40 yaşındaki D.Ç., 9 suç kaydı bulunan 34 yaşındaki O.Ç. ve 8 suç kaydı bulunan 32 yaşındaki M.D., düzenlenen operasyonla yakalandı.