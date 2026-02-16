Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!

        İstanbul Güngören'de, gündüz vakti yaşanan kapkaç dehşeti güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bankadan çekilen 1 milyon 700 bin lira, 3 şüpheli tarafından sokak ortasında kapkaç yöntemiyle çalındı. Yapılan çalışmalarda toplam 37 suç kaydı bulunan 3 kapkaççı yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 10:25 Güncelleme: 16.02.2026 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul'da olay, 21 Ocak Çarşamba günü, saat 15.20 sıralarında Güngören'de, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi.

        1.7 MİLYON LİRAYI BANKADAN ÇEKTİ

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre K.E., hesabında bulunan 1 milyon 700 bin lirayı bir banka şubesinden çekti.

        3 ERKEK GASPÇI HIZLA YAKLAŞTI

        Parayı yanında bulunan A.A. isimli kişiye verdiği sırada üç erkek gaspçı hızla yanlarına yaklaştı.

        SANİYELER İÇİNDE PARAYI ALIP KAÇTILAR

        Şüpheliler, saniyeler içinde parayı alarak koşarak uzaklaştı. Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

        GÜVENLİK KAMERALARI HER ŞEYİ KAYDETTİ

        Görüntülerde, şüphelilerin bankadan çıkan mağdurları takip ettiği, uygun anı kolladığı ve para dolu çantayı A.A.’nın elinden zorla aldıkları görüldü. A.A.’nın direnmesine rağmen 3 şüpheli, zorla aldığı para dolu çantayla bindikleri beyaz renkli bir araçla kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı.

        REKLAM

        3 ŞÜPHELİNİN 37 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı kamera ve saha çalışması başlattı. Yapılan teknik analizler sonucu kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler tek tek belirlendi.

        Kimlikleri tespit edilen 20 suç kaydı bulunan 40 yaşındaki D.Ç., 9 suç kaydı bulunan 34 yaşındaki O.Ç. ve 8 suç kaydı bulunan 32 yaşındaki M.D., düzenlenen operasyonla yakalandı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Z Frekansı'nda bu haftanın konuğu, yeni nesil Türkçe müziğin yetenekli sesi, Yasemin Arın!

        Yeni dönem Türkçe müziğin hikaye dolu sesi Yasemin Arın; Habertürk.com'dan Emin Arslan'a konuk oldu. 'Gerek' ve 'Eğer' ile öne çıkan Yasemin, hikayelerini, müziğe başlangıç serüvenini, Sofar macerasını ve hayallerini aktardı. İletişim: earslan@haberturk.com

        #İstanbul kapkaç
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Sevgililer Günü'nde klima faciası!
        Sevgililer Günü'nde klima faciası!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Pelicot yaşadıklarını anlattı
        Pelicot yaşadıklarını anlattı
        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!
        Songül boşanma aşamasındaydı... Son konuşma öldürüyor!
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        Dinlenme tesisinde 3 gündür park halindeydi! İçinden ceset çıktı!
        Dinlenme tesisinde 3 gündür park halindeydi! İçinden ceset çıktı!
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        İran'dan ABD'ye: Savaş peşinde değiliz
        İran'dan ABD'ye: Savaş peşinde değiliz
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular