Dinlenme tesisinde 3 gündür park halindeydi! İçinden ceset çıktı!
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında bir dinlenme tesisinde 3 gündür park halindeki otomobilin arka koltuğunda hareketsiz duran 45 yaşındaki Mehmet E., ölü bulundu. Cenaze morga götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun Sandıklı ilçesi yakınlarındaki dinlenme tesisinde, 3 gündür park halindeki otomobilin arka koltuğunda hareketsiz duran Mehmet E.'yi (45) görenler, dün saat 23.00 sıralarında jandarmaya haber verdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ FARK EDİLDİ
DHA'daki habere göre bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde aracın arka koltuğundaki Mehmet E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mehmet E.'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsisi için Sandıklı Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.