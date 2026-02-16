Canlı
        Dinlenme tesisinde 3 gündür park halindeydi! İçinden ceset çıktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Dinlenme tesisinde 3 gündür park halindeydi! İçinden ceset çıktı!

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında bir dinlenme tesisinde 3 gündür park halindeki otomobilin arka koltuğunda hareketsiz duran 45 yaşındaki Mehmet E., ölü bulundu. Cenaze morga götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 09:24 Güncelleme: 16.02.2026 - 09:24
        Dinlenme tesisinde 3 gündür park halindeydi! İçinden ceset çıktı!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun Sandıklı ilçesi yakınlarındaki dinlenme tesisinde, 3 gündür park halindeki otomobilin arka koltuğunda hareketsiz duran Mehmet E.'yi (45) görenler, dün saat 23.00 sıralarında jandarmaya haber verdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ FARK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde aracın arka koltuğundaki Mehmet E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Mehmet E.'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsisi için Sandıklı Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Trafik cezaları artıyor

        Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle uygulanacak cezalar arttırıldı. Hız sınırını aşmanın cezası 30 bin TL'ye kadar, sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araç kullanılması durumunda 40 bin lira, 6 defa kırmızı ışık ihlalinde 80 bin TL ve drift atanlara 140 bin TL'ye kadar ceza gelecek.

        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
