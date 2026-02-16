Yerli otomobil satışları 2026'da gaza bastı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ilk ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşüşle 99 bin 247 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise ise yüzde 17 düşüş yaşadı ve 55 bin 504 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 100 bin 864 adedi buldu.

Yılın ilk ayında ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 oranında artış kaydetti.

Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 47, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 14 büyüme yaşandı.

Ocak ayında, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 56 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 57, kamyon grubunda yüzde 44, otobüs-midibüs grubunda yüzde 63 ve traktörde yüzde 26 seviyesinde gerçekleşti.

İHRACAT 3 MİLYAR DOLARDA KALDI

Yılın ilk ayında otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 17 gerileyerek 64 bin 725 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 gerilerken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı ve 700 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2026 yılının ocak ayında da yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvede yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ocak ayında toplam otomotiv ihracatı, 2025 yılının aynı dönemine göre paralel seyrederek ve yaklaşık 3 milyar dolar oldu. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2 oranında azalırken, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 4 oranında arttı. YERLİ MODELLER YÜKSELİŞTE OSD verilerine göre, 2026'nın ocak ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 77 bin 590 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarında yerli modellerin yükselişi dikkat çekti. Öyle ki, 2026 yılı Ocak ayında otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 63 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 9, ithal otomobil satışları yüzde 3 ve yerli otomobil satışları yüzde 21 oranlarında arttı. Ocak ayında hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ise ithalatın payı yüzde 75 olarak gerçekleşti. Yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 13, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 13 ve yerli hafif ticari araç yüzde 11 oranlarında arttı. ÖTV MUAFİYETİ SADECE YERLİLERDE BULUNUYOR Ortaya çıkan tabloda, yerli modellerin önemli bir kısmının 2 milyon TL'den daha düşük fiyattan satılması ve bu sayede bireysel taşıt kredisi kullanımına da açık olması etkili oldu. Ayrıca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli satışların da pazardaki yerlilik oranının artışında etkisinin olduğu değerlendiriliyor. Aralık 2024'te yapılan değişiklik ile, ÖTV muafiyetli araçlarda 'yerlilik' şartı getirildi. Dolayısı ile 2025 yılı başından beri ithal otomobiller ÖTV muafiyetiyle satın alınamıyor.