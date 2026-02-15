Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam Mide için risk taşıyor olabilir mi? Uzmanlar uyardı! Yanlışlıkla yutulan zeytin çekirdeği zararlı mı?

        Mide için risk taşıyor olabilir mi? Uzmanlar uyardı! Yanlışlıkla yutulan zeytin çekirdeği zararlı mı?

        Zeytin yerken çekirdeğini yanlışlıkla yuttunuz ve panik mi oldunuz? Yoksa bazı kişiler gibi bunun faydalı olduğunu mu düşünüyorsunuz? İşte zeytin çekirdeğiyle ilgili merak edilen gerçekler!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 08:00 Güncelleme: 15.02.2026 - 08:00
        1

        Halk arasında “Zeytin çekirdeği mideye iyi gelir” söylemi sık sık karşımıza çıkıyor. Peki bu ne kadar doğru, ne kadar şehir efsanesi? İşte detaylar!

        2

        ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ YUTULUR MU?

        Zeytin yerken yanlışlıkla çekirdeğini yutmak pek çok kişinin başına gelmiştir. Peki bu durum tehlikeli mi?

        3

        Uzmanlara göre sağlıklı bir yetişkin için tek bir zeytin çekirdeğini yutmak genellikle ciddi bir soruna yol açmaz. Çekirdek sindirilemez; mide ve bağırsaklardan büyük ölçüde parçalanmadan geçer ve doğal yollarla vücuttan atılır.

        4

        Ancak burada önemli olan miktar ve kişinin sağlık durumudur. Özellikle çocuklarda, yaşlılarda ya da yutma güçlüğü çeken bireylerde çekirdek boğaza takılma riski oluşturabilir. Ayrıca sindirim sistemi hassas olan kişilerde nadiren de olsa bağırsak tıkanıklığı gibi istenmeyen durumlar görülebilir.

        5

        FAYDALI MI, YOKSA SADECE BİR MİT Mİ?

        Halk arasında zeytin çekirdeğinin mideye iyi geldiği, gastriti azalttığı ya da bağırsakları temizlediği yönünde çeşitli inanışlar bulunur. Ancak bu iddiaları destekleyen güçlü bilimsel veriler yoktur.

        6

        Zeytinin kendisi; sağlıklı yağlar, E vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. Fakat çekirdeği odunsu ve sert bir yapıdadır, besin değeri açısından kayda değer bir katkı sağlamaz.

        7

        OLASI RİSKLER NELER?

        Tek bir çekirdek genellikle sorun yaratmasa da, özellikle küçük çocuklarda boğulma riski ciddidir. Ayrıca art arda çok sayıda çekirdek yutmak bağırsaklarda sert bir kitle oluşmasına neden olabilir. Bu durum nadir görülse de karın ağrısı, kabızlık ve şişkinlik gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

        8

        Diş sağlığı açısından da çekirdeği çiğnemeye çalışmak risklidir. Sert yapısı diş minesine zarar verebilir veya diş kırılmalarına yol açabilir.

        9

        UZMANLAR NE ÖNERİYOR?

        Beslenme uzmanları, zeytini çekirdeğinden ayırarak tüketmenin en güvenli yol olduğunu vurguluyor. Eğer yanlışlıkla bir çekirdek yutulduysa ve herhangi bir rahatsızlık hissedilmiyorsa genellikle endişe etmeye gerek yoktur.

        10

        Ancak şiddetli karın ağrısı, kusma ya da yutma güçlüğü gibi belirtiler ortaya çıkarsa bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.

        Kısacası zeytin çekirdeği mucizevi bir besin değil. Bilerek yutmanın kanıtlanmış bir faydası da bulunmuyor.

