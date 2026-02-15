Mide için risk taşıyor olabilir mi? Uzmanlar uyardı! Yanlışlıkla yutulan zeytin çekirdeği zararlı mı?

Ancak burada önemli olan miktar ve kişinin sağlık durumudur. Özellikle çocuklarda, yaşlılarda ya da yutma güçlüğü çeken bireylerde çekirdek boğaza takılma riski oluşturabilir. Ayrıca sindirim sistemi hassas olan kişilerde nadiren de olsa bağırsak tıkanıklığı gibi istenmeyen durumlar görülebilir.