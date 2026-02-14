Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme: Tavla ve kavuklu paylaşım!

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesinde önemli bir engeli aştı.

Maçın ardından ise kulübün resmi sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlar yapıldı.

TAVLA VE KAVUKLU GÖNDERME

Fenerbahçe’nin yayımladığı videoda “Domenico Tedesco” ifadesi yer aldı. Görüntülerde Fatih Tekke ile Domenico Tedesco’nun tavla oynadığı anlar kullanıldı.

Videonun final bölümünde Tedesco’nun tavlayı Fatih Tekke’nin kolunun altına verdiği, kendi önünde ise bir padişah kavuğu tuttuğu görüldü.

Bu detay, sarı-lacivertli taraftarların daha önce Tedesco için yaptığı Fatih Sultan Mehmet benzetmesine gönderme olarak yorumlandı.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımları: