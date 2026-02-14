Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme: Tavla ve kavuklu paylaşım! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme: Tavla ve kavuklu paylaşım!

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler galibiyetin ardından sosyal medya hesabından art arda paylaşımlarda bulundu. İşte Fenerbahçe'nin paylaşımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 22:58 Güncelleme: 14.02.2026 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesinde önemli bir engeli aştı.

        Maçın ardından ise kulübün resmi sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlar yapıldı.

        TAVLA VE KAVUKLU GÖNDERME

        Fenerbahçe’nin yayımladığı videoda “Domenico Tedesco” ifadesi yer aldı. Görüntülerde Fatih Tekke ile Domenico Tedesco’nun tavla oynadığı anlar kullanıldı.

        Videonun final bölümünde Tedesco’nun tavlayı Fatih Tekke’nin kolunun altına verdiği, kendi önünde ise bir padişah kavuğu tuttuğu görüldü.

        Bu detay, sarı-lacivertli taraftarların daha önce Tedesco için yaptığı Fatih Sultan Mehmet benzetmesine gönderme olarak yorumlandı.

        İşte Fenerbahçe'nin paylaşımları:

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 12 Şubat 2026 (Bakan Gürlek'ten HSK'da İlk Toplantı)

        Meclisteki yumruklu kavgaya tepki. Bakan Gürlek'ten HSK'da ilk toplantı. Dervişoğlu'ndan Güneş'e ziyaret. Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi. ABD Tenef Üssü'nden çekildi. Trump'tan Netanyahu'ya İran mesajı. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzon'da Fener alayı!
        Trabzon'da Fener alayı!
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        61 yıllık rekoru egale etti!
        61 yıllık rekoru egale etti!
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Tarihi kaynak geri döndü
        Tarihi kaynak geri döndü
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!