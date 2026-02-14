Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sarp kayalıklarda bulunan şelale, son günlerde yağışların etkisiyle yeniden akmaya başladı. Şelale, kayaların arasından süzülen görüntüsüyle seyirlik manzara oluşturuyor
Yurt genelinde yağışlar devam ederken Ankara'nın Beypazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde metrelerce yükseklikten akan şelale, kayaların arasından süzülen görüntüsüyle seyirlik manzara oluşturmaya başladı.
AA'daki habere göre mahalle muhtarı Hasan Özkan, bu yıl kırsal kesimlerin yoğun yağış aldığını söyledi.
Özkan, son zamanlarda yağmur ve karların erimesiyle mahallelerindeki şelalenin yeniden aktığını belirtti.