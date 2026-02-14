Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eski hakemler, Galatasaray-Eyüpspor maçını değerlendirdi! - Galatasaray Haberleri

        Eski hakemler, Galatasaray-Eyüpspor maçını değerlendirdi!

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galataasaray sahasında ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Eski hakemler, mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını ve hakem Çağdaş Altay'ın performansını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 10:34 Güncelleme: 14.02.2026 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray sahasında ikas Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Eski hakemler bu mücadeledeki pozisyonları değerlendirdi.

        2

        GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

        Bülent Yıldırım: Sol kola savurduğu gole temas yok penaltı yok.

        Deniz Çoban: Galatasaray pozisyonun devamında golü bulduğu için VAR tarafından inceleme olmamıştır. Osimhen'in itirazları yersiz. Penaltı yok pozisyonda.

        Bahattin Duran: Penaltı da olsaydı VAR buraya dönmezdi.

        3

        BEDİRHAN'IN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART DOĞRU MU?

        Bülent Yıldırım: Bir sonraki hamlesini etkiledi mi? Etkiledi. O zaman yüzde 100 faul.

        Deniz Çoban: Top kontrolü var mı? On numara, Yunus topu önüne öyle bir almış ki savunmacının yapabileceği tek şey peşinden koşmak. Yunus'u yakalayabilecek bir oyuncu yok. Benim izlediğim pozisyonda çok net bir faul var. Yapılan müdahale ile Yunus'un ayak koordinasyonu bozulmuş, takılmış ve düşmüş. Oyucunun bir sonraki hamlesi kısıtladığı için net bir faul. Bundan daha net bir açı olamaz.

        Bahattin Duran: Çok net faul, çok net kırmızı kart. Hakemin sahada bunu vermesi çok doğru karar. Hakemin kırmızı kartı sahada vermesi çok doğru bir karar.

        4

        ICARDI'NİN YERDE KALDIĞI POZİSYON

        Deniz Çoban: Beyazlı oyuncu alabileceği maksimum riski almış. Top beyazlı oyuncunun ama ayağını topa uzatmaya çalışan Icardi'ye çelme mi takmış yoksa topa perdeleme mi yapmış? Bence tamamen hakem takdirinde olan bir pozisyon. Eğer hakem devam diyorsa ben de devam derim. İtiraz etmem ama buna hücum faul diyemem. Icardi'nin hedefinde top var ve topa uzanmaya çalışıyor.

        Bahattin Duran: Beyazlı oyuncunun ihlal yaptığını düşünmüyorum. Düşünmeme sebebim topun Eyüpsporlu oyuncuya yakın olmasından. Eğer bu top ortak top olsa veya Icardi'ye yakın olsa o zaman beyazlı ihlal yapmış olacaktı. Bu haliyle beyazlının bir ihlal yaptığını düşünmüyorum.

        Bülent Yıldırım: Bence de burada bir problem yok. Ancak beyazlı oyuncu kendi ceza sahası içerisinde riskli bir müdahale tarzı olduğunu düşünüyorum.

        5

        EYÜPSPOR'UN GOLÜ ÖNCESİ FAUL VAR MI?

        Bahattin Duran: Burada bir ihlal söz konusu değil. Burada top kırmızılı oyuncudan geliyor. Beyazlı önde olsa bile oradan değerlendirilmez. Gol nizami.

        6

        OSIMHEN'İN İPTAL EDİLEN GOLÜ

        Bahattin Duran: Yardımcı hakemin zamanlaması çok doğru. Kritik bir pozisyonda oyunun devam etmesine izin veriyor. Top ağlara gittikten sonra da bayrağı kaldırıyor. Osimhen'in üst bedeni önde.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada
        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Kahveci Dağı'nda sır olay! Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası!
        Kahveci Dağı'nda sır olay! Şüpheli ölümde aileden cinayet iddiası!
        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        Fenerbahçe Beko'dan Yunanistan'da tarihi zafer!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!