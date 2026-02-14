Eski hakemler, Galatasaray-Eyüpspor maçını değerlendirdi!

BEDİRHAN'IN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Bir sonraki hamlesini etkiledi mi? Etkiledi. O zaman yüzde 100 faul.

Deniz Çoban: Top kontrolü var mı? On numara, Yunus topu önüne öyle bir almış ki savunmacının yapabileceği tek şey peşinden koşmak. Yunus'u yakalayabilecek bir oyuncu yok. Benim izlediğim pozisyonda çok net bir faul var. Yapılan müdahale ile Yunus'un ayak koordinasyonu bozulmuş, takılmış ve düşmüş. Oyucunun bir sonraki hamlesi kısıtladığı için net bir faul. Bundan daha net bir açı olamaz.

Bahattin Duran: Çok net faul, çok net kırmızı kart. Hakemin sahada bunu vermesi çok doğru karar. Hakemin kırmızı kartı sahada vermesi çok doğru bir karar.