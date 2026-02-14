Canlı
        Hava durumu İstanbul: 21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış bekleniyor. MGM tarafından 21 kent için "sarı" alarm verilerek sağanak ve fırtına uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklığı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 07:17 Güncelleme: 14.02.2026 - 07:17
        21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BATI AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda (Iğdır ve Şırnak hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        ANTALYA'DA YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Erzurum çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        21 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

        MGM tarafından "sarı" alarm verilerek fırtına ve sağanak uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: "Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Şırnak ve Osmaniye."

        SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

        DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ FIRTINA VAR

        Rüzgarın genellikle güney yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        BURSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı

        KOCAELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı

        EDİRNE: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu

        AFYONKARAHİSAR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        AYDIN: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA: 15, Parçalı ve çok bulutlu

        ADANA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        ANTALYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ISPARTA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KONYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        SİVAS: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        BOLU: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SİNOP: 13, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        AMASYA: 16, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        SAMSUN: 16, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        TRABZON: 19, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        ARTVİN: 17, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ERZURUM: 5, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        KARS: 4, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        MALATYA: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        VAN: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        DİYARBAKIR: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        GAZİANTEP: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        SİİRT: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        ŞANLIURFA: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        #hava durumu
