Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda (Iğdır ve Şırnak hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA'DA YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Erzurum çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

21 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

MGM tarafından "sarı" alarm verilerek fırtına ve sağanak uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: "Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Şırnak ve Osmaniye."

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ FIRTINA VAR Rüzgarın genellikle güney yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor. İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu BURSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı KOCAELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı EDİRNE: 17, Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu AFYONKARAHİSAR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı AYDIN: 19, Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA: 15, Parçalı ve çok bulutlu ADANA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ANTALYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor ISPARTA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ESKİŞEHİR: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KONYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu SİVAS: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu BOLU: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİNOP: 13, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı AMASYA: 16, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı SAMSUN: 16, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı TRABZON: 19, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı ARTVİN: 17, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ERZURUM: 5, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor