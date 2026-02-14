21 il için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış bekleniyor. MGM tarafından 21 kent için "sarı" alarm verilerek sağanak ve fırtına uyarısında bulunuldu. Hava sıcaklığı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda (Iğdır ve Şırnak hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ANTALYA'DA YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Erzurum çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
21 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
MGM tarafından "sarı" alarm verilerek fırtına ve sağanak uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: "Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Şırnak ve Osmaniye."
SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ FIRTINA VAR
Rüzgarın genellikle güney yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 11, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu
BURSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı
KOCAELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı
EDİRNE: 17, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu
AFYONKARAHİSAR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AYDIN: 19, Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA: 15, Parçalı ve çok bulutlu
ADANA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ANTALYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ISPARTA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BOLU: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP: 13, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AMASYA: 16, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN: 16, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON: 19, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ARTVİN: 17, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM: 5, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
KARS: 4, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
VAN: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
DİYARBAKIR: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
GAZİANTEP: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
SİİRT: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ŞANLIURFA: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı