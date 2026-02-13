Canlı
        Araştırma 80 bin kişiyi inceledi: Hafif depresyon ve anksiyetede egzersiz "birinci basamak" tedavi olabilir!

        Araştırma 80 bin kişiyi inceledi: Hafif depresyon ve anksiyetede egzersiz "birinci basamak" tedavi olabilir!

        Depresyon ve anksiyete ile mücadelede çözüm sandığınızdan daha yakın olabilir. Yeni bir araştırma, özellikle hafif belirtilerde egzersizin etkisinin bazı geleneksel yöntemlerle yarışabileceğini ortaya koydu. İşte detaylar…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 08:00 Güncelleme: 13.02.2026 - 08:00
        1

        Koşu ayakkabılarınızı giymek ruh sağlığınız için düşündüğünüzden daha önemli olabilir. Bilim insanlarına göre özellikle grup halinde yapılan aerobik egzersizler, depresyon belirtilerini azaltmada güçlü bir etki yaratıyor. Detaylar haberimizin devamında…

        2

        HAFİF DEPRESYONDA EGZERSİZ ÖNE ÇIKIYOR

        Koşu, yüzme ya da dans gibi kalp atış hızını artıran aerobik egzersizler, hafif depresyon ve anksiyete belirtilerine karşı etkili bir yöntem olabilir.

        3

        British Journal of Sports Medicine’da yayımlanan geniş kapsamlı bir analiz, egzersizin özellikle hafif ve orta düzey belirtiler yaşayan kişilerde “birinci basamak” bir seçenek olarak değerlendirilebileceğini ortaya koydu

        4

        Araştırmacılar, yaklaşık 80 bin gönüllüyü kapsayan 63 bilimsel incelemenin verilerini analiz etti. Sonuçlara göre fiziksel aktivite, ruh sağlığı üzerinde kayda değer bir iyileşme sağlıyor.

        5

        EN BÜYÜK ETKİ GENÇLER VE YENİ ANNELERDE

        Çalışmada en dikkat çekici bulgu, en büyük iyileşmenin genç yetişkinler ve yeni annelerde görülmesi oldu. Uzmanlara göre bu iki grup, ruh sağlığı sorunları açısından daha kırılgan bir yapıya sahip. Özellikle doğum sonrası dönemde yaşanan hormonal ve sosyal değişimler, kadınlarda depresyon ve anksiyete riskini artırabiliyor.

        6

        Dünya Sağlık Örgütü verileri de sorunun boyutunu ortaya koyuyor: Dünya genelinde 280 milyondan fazla kişi depresyonla, 301 milyon kişi ise anksiyete bozukluğuyla mücadele ediyor.

        7

        GRUP EGZERSİZLERİ DAHA FAZLA FAYDA SAĞLIYOR

        Araştırmaya göre kalp atış hızını artıran aerobik egzersizler, depresyon belirtilerini azaltmada en güçlü etkiye sahip. Direnç antrenmanları ve yoga gibi zihin-beden egzersizleri de fayda sağlıyor ancak etkileri daha sınırlı.

        8

        Dikkat çeken bir diğer unsur ise grup halinde yapılan aktiviteler. Uzmanlar, Zumba gibi sosyal etkileşim içeren egzersizlerin daha fazla iyileşme sağladığını belirtiyor. Sosyalleşmenin, egzersizin antidepresan etkisini güçlendirdiği düşünülüyor.

        9

        “TEDAVİNİN YERİNE DEĞİL, YANINA”

        Uzmanlar önemli bir uyarıda bulunuyor: Bulgular ağırlıklı olarak hafif belirtileri olan kişilere dayanıyor. Şiddetli depresyon yaşayan bireyler için günlük aktiviteler bile zorlayıcı olabilir. Bu nedenle egzersiz, psikoterapi ya da ilaç tedavisinin yerine değil, destekleyici bir unsur olarak görülmeli.

        10

        Araştırmacılara göre en önemli mesaj şu: Hareket etmek, hangi formda olursa olsun, ruh sağlığı için güçlü bir araç olabilir. Ancak her bireyin ihtiyacına uygun ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor.

        Kaynak: The Guardian

