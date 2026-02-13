Araştırma 80 bin kişiyi inceledi: Hafif depresyon ve anksiyetede egzersiz "birinci basamak" tedavi olabilir!

“TEDAVİNİN YERİNE DEĞİL, YANINA”

Uzmanlar önemli bir uyarıda bulunuyor: Bulgular ağırlıklı olarak hafif belirtileri olan kişilere dayanıyor. Şiddetli depresyon yaşayan bireyler için günlük aktiviteler bile zorlayıcı olabilir. Bu nedenle egzersiz, psikoterapi ya da ilaç tedavisinin yerine değil, destekleyici bir unsur olarak görülmeli.