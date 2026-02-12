Canlı
        "Rusya'nın bizi sahada yenemeyeceğini görüyoruz"

        "Rusya'nın bizi sahada yenemeyeceğini görüyoruz"

        Savaşta stratejilerinin işe yaradığını ifade eden Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov, "Rusya'nın bizi sahada yenemeyeceğini görüyoruz." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 23:19 Güncelleme: 12.02.2026 - 23:19
        "Rusya'nın bizi sahada yenemeyeceğini görüyoruz"
        Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov, Rusya'nın sahada zafer elde edemeyeceğini, son iki ayda toplam 65 bin Rus askerini etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

        14 Ocak'ta göreve gelen Fedorov, ilk kez katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında, Genel Sekreter Mark Rutte ile basına açıklamada bulundu.

        "Rusya'nın bizi sahada yenemeyeceğini görüyoruz." diyen Fedorov, bu nedenle sivil halk ile sivil ve kritik altyapının hedef alındığını söyledi.

        Rusya'nın en az 24 balistik füze fırlattığını ifade eden Fedorov, NATO müttefiklerinin verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurguladı.

        Fedorov, "Rusya ile savaşmaya devam ediyoruz ve haklısınız, stratejimiz işe yarıyor. Aralık (2025) ayında 35 bin, ocak ayında 30 bin Rus'u etkisiz hale getirdik." dedi.

        2026 vizyonunu NATO-Ukrayna Konseyi toplantısında bugün sunacaklarını bildiren Fedorov, "Sanırım bugün ortaklarımızdan destek alacağız ve desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        Rutte de Fedorov'un önceki görevinde edindiği yenilikçi teknolojiler alanındaki tecrübeleri savunma alanına aktaracak olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Fedorov'a NATO'nun eğitim ve silah tedariki konusunda Ukrayna'nın yanında olacağını ilettiğini belirten Rutte, "NATO müttefikleri, umarım yakında gerçekleşecek bir ateşkesin ardından uzun vadeli güvenlik garantilerinin mümkün olduğunca güçlü olmasını sağlamak için her gün gayretle çalışıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

        Rutte, geçen hafta yaptığı Kiev ziyaretinde Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını sürdürmesine şahitlik ettiğini belirterek buna rağmen Rusya'nın "çok yavaş" ilerleme kaydettiğini söyledi.

        Ukrayna'nın mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Rutte, NATO'nun desteğini sürdüreceğini kaydetti.

        İki bakanlıkta devir teslim

        İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, görevi İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi'ye devretti. Adalet Bakanlığı'na da devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı görevini Akın Gürlek'e devretti.

