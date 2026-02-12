UEFA Uluslar Ligi'nde kuralar çekildi, A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi. Tarihinde ilk kez A Ligi'nde yer alan ve kura çekimine 4. torbadan katılan A Milli Futbol Takımımız'ın rakipleri de belli oldu. 'Bizim Çocuklar', A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti.
A Milli Takımımız'ın da mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonunun grup kuraları Belçika'daki Brüksel Fuar Merkezi'nde çekildi.
Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'ndeki genel sıralamaya göre torbalara ayrılırken, 'Bizim Çocuklar' kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katıldı.
Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 ligde mücadele edeceği turnuvada tarihinde ilk kez A Ligi'nde yer alacak.
Kura çekiminde A Milli Futbol Takımımız'ı Türkiye Futbol Federasyonu Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekili Çağrı Kanver, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ve Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar temsil etti.
İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN GRUBU
A Ligi 1. Grup:
Fransa
İtalya
Belçika
Türkiye
Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:
1. ve 2. maçlar: 24-29 Eylül 2026
3. ve 4. maçlar: 30 Eylül-6 Ekim 2026
5. ve 6. maçlar: 12-17 Kasım 2026
Çeyrek finaller: 25-30 Mart 2027
Final ve 3. maçı: 9-13 Haziran 2027
İŞTE UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE TÜM GRUPLAR:
A LİGİ
1. Grup: Fransa, İtalya, Belçika, TÜRKİYE
2. Grup: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan
3. Grup: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya
4. Grup: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler
B LİGİ
1. Grup: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Kuzey Makedonya
2. Grup: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda
3. Grup: İsrail, Avusturya, İrlanda Cum., Kosova
4. Grup: Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç
C LİGİ
1. Grup: Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San Marino
2. Grup: Karadağ, Ermenistan, Güney Kıbrıs, Letonya veya Cebelitarık
3. Grup: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, Moldova
4. Grup: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Lüksemburg veya Malta
D LİGİ
1. Grup: Cebelitarık veya Letonya, Malta veya Lüksemburg, Andorra
2. Grup: Litvanya, Azerbaycan, Lihtenştayn
TURNUVA FORMATI VE MAÇ TAKVİMİ
A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.
B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.
A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.
A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.
C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.