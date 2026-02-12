12 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...

* Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı, milletin kürsüsünü işgal etmek dahil her türlü zorbalığı sergilediler. Engelleyemeyeceksiniz

* TCMB Başkanı Fatih Karahan: 2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor

* Dışişleri Bakanı Fidan Financial Times'a konuştu, hem ABD hem de İran'ın nükleer anlaşmayı sağlamak için uzlaşmaya hazır göründüğünü söyledi

* UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi yapılıyor... Türkiye A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor

* Geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, son yolculuğuna uğurlandı