Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video 12 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        12 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Şubat 2026 - 16:56 Güncelleme: 12 Şubat 2026 - 17:06

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 12 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı, milletin kürsüsünü işgal etmek dahil her türlü zorbalığı sergilediler. Engelleyemeyeceksiniz

        * TCMB Başkanı Fatih Karahan: 2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor

        * Dışişleri Bakanı Fidan Financial Times'a konuştu, hem ABD hem de İran'ın nükleer anlaşmayı sağlamak için uzlaşmaya hazır göründüğünü söyledi

        * UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi yapılıyor... Türkiye A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor

        * Geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, son yolculuğuna uğurlandı

        BAKMADAN GEÇME

        Biyogaz tesisinde zehirlenen 3 işçi, son yolculuklarına uğurlandı
        Biyogaz tesisinde zehirlenen 3 işçi, son yolculuklarına uğurlandı
        Ayağından vince asılan zihinsel engelli Hamza: Çekindim, aileme bile anlatamadım
        Ayağından vince asılan zihinsel engelli Hamza: Çekindim, aileme bile anlatamadım
        Balıkesirde yapı malzemeleri deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Balıkesirde yapı malzemeleri deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Ankara'da zihinsel engelli çalışanı ayağından bağlayıp vince astıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
        Ankara'da zihinsel engelli çalışanı ayağından bağlayıp vince astıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı