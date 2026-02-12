Bilim de kanıtladı: Evlat bademse, torun badem içi!

Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek

Günümüzde nadir hastalığı olan çocukların sadece yüzde 50'sine tanı konuyor ve inanması zor ama bu hastalıkların ancak yüzde 5'i tedavi edilebiliyor. İyi haberimiz ise şu; Uzmanlar 10 yıl öncesiyle bugünü karşılaştırdıklarında günümüz gelişmelerini kendilerinin bile öngöremediklerini söylüyor. Bazılarının "Bizim kuşak nedenleri bulacak, sonraki kuşak tedavi geliştirecek" inanışı yok olmuş durumda. Gen tedavileri, organoidler ve diğer çok sayıda gelişme, nadir hastalıklarda akıl almaz ilerlemeler sağlıyor. Haberimize konu olan Erdem Altınbaş'ın tanı için tam 8.5 yıl bekleyişi tedavi anlamına gelmese de, nadir hastalıklı çocuklar için 10 yıl sonrasının tedavileri adına hayal ettiklerimizin çok ötesinde bir adım olabilir. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu'nun haberi