HT Gastro
Seyahat

Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de

Forbes'un "Dünyanın En Güzel 50 Köyü" listesine Türkiye'den sadece bir köy girdi. Ortahisar 40. sıradan listede...

Giriş: 12.09.2025 - 03:04 Güncelleme: 12.09.2025 - 03:06
Habertürk
Haberler Gastro Seyahat Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de

Forbes, Unforgettable Travel Company iş birliğiyle hazırladığı “Dünyanın En Güzel 50 Köyü” listesini yayınladı. İngiltere’den Bibury ilk sırada, Avusturya’nın Hallstatt köyü ikinci, Norveç’in Reine köyü ise üçüncü sırada yer aldı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar ise dünyanın en güzel 40. köyü oldu.

Forbes'un tanıtımında Ortahisar hakkında şu ifadelere yer verildi: Ortahisar köyü; kül rengi çizgilerle bezeli bazalt bir gökyüzünün altında, Kapadokya toprağından fırlamış bir anıt gibi yükseliyor. Taş sokakları; kayısı tezgahları ve incir ağaçlarının gölgelediği gül kokulu çay bahçelerinin yanından kıvrılarak geçiyor. Gün doğarken balonlar sivri kayaların üzerinden sessizce süzülüyor.

Dünyanın en güzel 50 köyü hangileri?

1

Bibury, İngiltere

2

Hallstatt, Avusturya

3

Reine, Norveç

4

Giethoorn, Hollanda

5

Gásadalur, Faroe Adaları

6

Oia, Santorini, Yunanistan

7

Bourtange, Hollanda

8

Kotor, Karadağ

9

Shirakawa-go, Japonya

10

Batad, Filipinler

11

Russell, Yeni Zelanda

12

Mrauk U, Myanmar

13

Adare, İrlanda

14

Steg, Lihtenştayn, İrlanda

15

Eguisheim, Fransa

16

Manarola, İtalya

17

Valldemossa, İspanya

18

Zhouzhuang, Çin

19

Ghandruk, Nepal

20

Cam Thanh, Vietnam

21

Monsanto, Portekiz

22

Špania Dolina, Slovakya

23

Victoria by the Sea, Kanada

24

Purmamarca, Arjantin

25

Izamal, Meksika

26

Ubud, Endonezya

27

Motovun, Hırvatistan

28

Ogunquit, ABD

29

Boquete, Panama

30

Chefchaouen, Fas

31

Coffee Bay, Güney Afrika

32

Sidi Bou Said, Tunus

33

Lauterbrunnen, İsviçre

34

Ban Rak Thai, Tayland

35

Paraty, Brezilya

36

Ghadames, Libya

37

Chamarel, Mauritius

38

Bandiagara, Mali

39

Titikaveka, Cook Adaları

40

Ortahisar, Türkiye

41

Jukkasjärvi, İsveç

42

Ollantaytambo, Peru

43

Bilad Sayt, Umman

44

Arang Kel, Pakistan

45

Seyðisfjörður, İzlanda

46

Gudhjem, Danimarka

47

Hahoe Halk Köyü, Güney Kore

48

Tatev, Ermenistan

49

Rothenburg ob der Tauber, Almanya

50

Marsaxlokk, Malta

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Kaç tanesine gittiniz?
Etrafınız yemyeşil orman, önünüz alabildiğine mavi, kumsal çok güzel, deniz çok temiz. Dalaman'da uçaktan indikten kısa bir süre ulaşabileceğiniz bazı harika lokasyonları kalbimizle birlikte buraya bırakıyoruz. Yaz bitmeden buraya gidelim dediğiniz arkadaşınıza gönderin!
10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
Rüya gibi sahilleri, uygun fiyatları, vizesiz ulaşım olanaklarıyla ve sosyal medyada artan şöhretiyle Ksamil, Balkanlar'ın Maldivleri güzellemesini sonuna kadar hakediyor!
Google’da yaz sezonunun gözdesi Türkiye
Türkiye, 2025 yaz sezonu için tatil aramalarında Google'da en çok ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor.
Kaş'ın en müstesna koyları
Yılın 300 günü güneşli olan Akdeniz'de, Antalya'nın Demre ve Kaş ilçeleri arasındaki koylar, eşsiz doğası ve hayran bırakan güzelliğiyle mavi yolculuk tutkunlarının her yaz en çok tercih ettiği lokasyonlar arasında yer alıyor.
Avrupa'nın en iyi 20 plajı, ikisi Türkiye'den
World's 50 Beaches ekibinde yer alan seyahat uzmanları, 2025 yılında dünyanın en iyi 50 plajını yeni bir raporla sıraladı. Bu listenin bir sonraki yaz tatilinizi planlamanıza ilham vermesini umuyoruz. Listede Türkiye'den de iki yer var.
Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
Yaz geldiğine, bayram tatili yaklaştığına ve okulların tatile girmesine az kaldığına göre klasikleşen Yunan Adalarına giriş rehberimizi yayınlamanın vakti geldi demektir. Hangi firma hangi adaya nereden kalkıyor?
Türkiye’de tek bir otel listeye girdi
Dünyanın en prestijli seyahat yayınlarından Condé Nast Traveler, her yıl editörlerinin titiz değerlendirmeleriyle hazırladığı "Hot List 2025" seçkisini açıkladı. Dünyanın en iyi yeni otelleri: 2025 Hot List seçkisine Türkiye'den yalnızca tek bir otel girebildi.
Plan yapmaya değer 18 plaj
Listedeki plaj ve koylar hem deniz ve kum hem de güneş vaat ediyor. Daha önce gördüğünüz, görmediğiniz, bir daha görmek için yanıp tutuştuğunuz muhteşem güzellikler için gelin listeye bakalım.
Türkiye'nin tablo güzelliğinde 26 sakin şehri
Türkiye, yaşamın iyi olduğu Cittaslow Kentler Ağı'na 2009 yılında katıldı ve bugüne kadar toplam 26 kentimiz bu ağa dahil oldu. Sakin şehir kavramı tam olarak nedir ve o kente ne kazandırır?
Yapımı 632 yıl süren Köln Katedrali
Avrupa'nın en büyük katedrallerinden biri olan Köln Katedrali, gotik mimaride inşa edilmiş büyük bir kilise.
İstanbul'un hanları gezmekle biter mi?
Ne zaman Eminönü'ne geçsem zamana direnen hanların peşine düşerim. Bir zamanlar yaşlı keşişlerin ve dervişlerin yolunu şaşırmış gölgelerini takip eder, kendimce iz sürerek o ihtişamlı ama yorgun yapıları ararım.
Dünyanın en iyi yerleri 2025
TIME dergisi, 2025 yılı için hazırladığı "Dünyanın En İyi Yerleri" listesini açıkladı. Listede Türkiye de yer aldı.
Milas Gürçamlar ormanı
Kalabalık sahillerden kaçıp sakin bir yerde kafa dinlemek ister ya insan. İşte burası tam da öyle bir yer. Milas Gürçamlar Ormanı...
Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
Guardian yazarları ziyaret etmek için yumuşayan havaları, henüz kalabalığın hücum etmediği ortamları ve makul fiyatları kovalayanlar için en harika 5 bahar alternatifi vermişler ve listeye Türkiye'den de bir yeri almışlar.
Burca göre seyahat
Sevgilinizle birlikte çıkacağınız seyahati onun burcuna göre seçmek hayatınızda neler değiştirir?
Mart ayında hangi balıklar yenir?
Mart ayında hangi balıklar yenir?
Sevgililer Günü’nü Balkanlar’da kutlamak: Aşkın izinde 5 şehir
Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri önerimiz var.
Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
Kar yağışının artması beklenen Balkanlar bu kış kar tutkunlarını çağırıyor! Biz de kayakseverler için vizesiz ve büyüleyici rotaları keşfe çıkıyoruz.
10 adımda Malta
Akdeniz'deki küçük bir ada olan Malta'nın tarihi güzellikleri kadar turkuaz suları ve lagünleri de görülmeye değer. UNESCO Dünya Mirası Sit Alanları'na ev sahipliği yapan Malta'da tekne turları, dalışlar ve Valletta'nın renkli sokakları sizi bekliyor.
İtalya’nın 12 sakin yeri
Floransa, Roma, Venedik; İtalya'nın en bilindik şehirleri. Herkes bu popüler şehirleri görmek istiyor. Dolayısıyla bu turistik şehirler gereksiz pahalı ve kalabalık...
Dünyanın en dik tren yoluna sahip
Yeni yerler gezmeyi görmeyi seven insanların çoğunun rüyalarını süsler Bernina Ekspresi. Dünyayı gezen Armağan Berk, sosyal medya hesabından, bu trene, Interrail biletiyle, sadece 32 franka (1400 tl) bindiğini ve İtalya'dan İsviçre'ye bir masal diyarının içinden geçerek gittiğini anlattı.
Dünyanın en iyi 50 oteli
'50 Best'e göre 2024'ün 'en iyi' otelleri belli oldu. İstanbul'dan bir otel de ödül aldı.
2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
Turist vergisi kavramı yeni bir kavram değil. Şehir vergisi Yunanistan, İspanya ve Almanya gibi Avrupa'daki birçok ülkede uzun zamandır işleyen bir kural ve otel vergisi ABD eyaletleri de dahil olmak üzere birçok destinasyonda artık bir standart haline gelmiş durumda.
29 Ekim için tatil önerileri
Tatil sadece yaz mevsiminde yapılacak değil. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatilini fırsata çevirip kısa bir mola vermek isteyenlere alternatif rotalar veriyoruz.
Ekim'e özel 10 plaj önerisi
Ekim ayında deniz tatili yapma planınız varsa mutlaka bu 10 adresi inceleyin. Listede Fethiye de var.
Yunanistan mı daha ucuz Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
Tatile damga vuran Türk restoranları mı daha ucuz Yunanistan mı sorusuna gelin, Arnavutluk'u da dahil ederek bir kıyaslama yapalım.
Eylülde tatil yapmak
Eylül bana göre tatil yapılacak en nefis aydır. Kalabalık ve gürültü kaybolur. Kafanızı dinlersiniz. Hava ılımandır. Denize yakın olunması gereken esintili bir yaz gibidir eylül. Her yer sakin ve huzurludur. Deniz suyu en güzel kıvama gelir. Fiyatlar da inmiştir.
Her köşesi cennet Antalya
Antalya, dünyanın en fazla ziyaret edilen şehirlerinden biri ve bunun tabii ki onlarca nedeni var. Antik medeniyetlerin izi, ormanlar, dağlar, güneş, uçsuz bucaksız kumsallar, alabildiğine mavi bir deniz.
Turist sevmeyen 34 destinasyon
Bir turist olarak İspanya'yı görmek için can atıyor olabilirsiniz ancak İspanyollar size, sizin onlara beslediğiniz kadar sıcak duygular beslemiyor. Neden mi?
Türkiye'nin en yeşil sahil şeridi
Türkiye'nin tarihi kalıntılarla dolu sahil kıyıları; yemyeşil beldeleri, rüya gibi turkuaz denizleri, yemyeşil ormanları, koyları ve bozulmamış dokusuyla stres atmak ve dinlenmek için birebirdir, hepimizin hayallerini süsler.
En mutlu şehirler
Dünyanın en mutlu 250 şehri açıklandı ve listede Türkiye'den 3 şehir yer aldı.
7 gün 24 saat trende yaşıyor
Lasse Stolley eşsiz bir insan. Ve aynı zamanda evsiz bir insan. 17 yaşındaki Alman bir trende yaşıyor ve şu ana kadar 600 bin km yol kat etti. Bu da dünyanın çevresini on iki kez dolaşmaya eşdeğer
Hem büyüleyici hem vizesiz!
Gözde Akgüngör Pamuk Habertürk için yazdı. Bayramı Karadağ'da geçirmek için 5 neden...
9 günlük bayram tatili için 9 alternatif
Sayısız ve benzersiz tatil alternatifleriyle dolu ülkemiz adeta bir cennet.
Bayramda İstanbul'da mısınız?
İstanbul'un tadı bayram günlerinde çıkıyor. Memleketine ya da tatile gidenlerle beraber nüfusun azaldığı İstanbul'da gidebileceğiniz pek çok yakın yer alternatifi var. Hem şehir içinde hem de şehre yakın bölgelerde.
Yaz tatili başlıyor
Bu sene okullar kapanır kapanmaz Kurban bayramı tatili de başlıyor. Çoluk çocuk hep beraber bir tatil kaçamağı yapmak herkese iyi gelecek.
Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
Glampingler kamp yapmak isteyen ama konforundan ödün vermek istemeyen insanların tercih ettiği bir tatil türü. Kamp deyince insanın aklına 5 yıldızlı bir otele göre daha makul rakamlar gelse de durum hiç de sanıldığı gibi değil.
Madrid ve Lizbon trenle birbirine bağlanacak
Yeni yüksek hızlı bağlantının 2027 yılına kadar başkentler arasındaki yolculuk sürelerini kısaltması bekleniyor.
Dünyanın en iyi yaşam kalitesi bu şehirde
Yeni bir araştırma, yaşamak için en iyi yerlerin hangileri olduğunu belirlemek için internet hızından ortalama yaşam süresine kadar her şeyi değerlendirdi.
Büyücülükle ün salmış cennet ada: Siquijor
Siquijor adası sadece Filipinler'de değil, tüm Güney Doğu Asya'da benzersizdir ve eski zamanlardan beri büyücülük, sihir ve halk şifacılığı merkezi olarak ün yapmıştır.
Hangi şehre taşınmak isterdiniz?
Avrupa'da yaşayacak, ziyaret edecek ya da yatırım yapacak olsaydınız bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
Ruhunuza iyi gelecek seyahat trendleri
Hem dinlenmek hem de günlük koşuşturma içerisinde ihtiyaç duyulan enerjiyi yeniden depolamak isteyenlerin ruhuna en iyi gelen seyahat trendleri...
Phaselis
Antalya'da günübirlik yapılacak en güzel aktivitelerin başında ne gelir derseniz, şüphesiz 'Phaselis Antik Şehri'ni ziyaret' derim.
En ünlü 54 antik kent Google haritasında!
Kent, mimarlık ve tasarım içerikleri üreten Kaan Çorbacı en önemli antik kentlerimizi google haritasına taşıdı.
4 yılda oluşturuldu, 850 km uzunluğunda
Doğada yürüyüp yeni insanlar, yeni lezzetler keşfetmenin keyfini yaşamak isteyenler için 46 etaptan oluşan Karia Yolu çok ideal.
Cancun'a gitmek için 10 sebep
Karayip Denizi'nin en sıcak tatil noktaları olan Cancun ve Tulum'un doğal güzellikleri ve turkuaz suları keşfedilmeye değer. Gezilecek çok sayıda doğa harikası yerin, muhteşem plajların olduğu, zamanın adeta durduğu Cancun ve Tulum'u seyahat listenize eklemeyi unutmayın.
Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
Yaklaşık 150 yıl boyunca Osmanlı'daki salgın hastalıklara karşı karantina uygulamalarına ev sahipliği yapan İzmir Urla'daki Karantina Adası'nın müze olması sosyal medyanın gündeminde... Adadaki 'Tahaffuzhane' adı verilen ana bina müze haline dönüştürülecek.
ABD'de suikastta kullanılan silah bulundu
ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçisi olduğu bilinen aktivist Charlie Kirk'ün suikastında kullanılan silahın bulunduğu duyuruldu. Diğer yandan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Salt Lake City, saldırıyla ilgisi olduğu düşünülen bir şüphelinin fotoğrafını paylaşarak bulunması için halktan yardım istedi.
Annesi, kardeşi ve komşusunu vuran şüpheli, intihara kalkıştı
Aksaray'da bir kişi, tartıştığı komşusunu silahla vurdu. Daha sonra evine dönen şüpheli, burada kendi annesini ve kardeşini de başlarından vurarak ağır yaralayıp, intihar girişiminde bulundu
"Kremlin prova yapıyor"
Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) geçtiğimiz günlerde Polonya hava sahasını ihlâl etmesi, Avrupa'da büyük tepki uyandırmıştı. ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Frederick Ben Hodges, söz konusu ihlâlin bir prova olduğunu ifade etti.
İsrail basını sürgün planını yazdı
İsrail basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gönüllü göç adı altında Gazze halkını başka ülkelere sürgün etme planına dair görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.
Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın alımını sağlayacak "Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi" tanıtıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sistemin detayları ile ilgili olarak, "Bu sistemde kesinlikle faiz yok, devlet güvencesi var. Bu sistemle katılımcılar Emlak Katılım Tasarruf Finansman güvencesiyle bir araya gelecek. Herkes kendi bütçesine göre uygun taksitlerle tasarruf yapabilecek" dedi
Onana'nın maliyeti belli oldu!
Trabzonspor, Andre Onana'nın sözleşme şartlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Manchester United'a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek bordo-mavililer, Kamerunlu file bekçisine ise 3.5 milyon Dolar net maaş ve 1.7 milyon Dolar imza ücreti ödeyecek.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası (TCMB) 250 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 40,5'e çekti
Jota Silva Beşiktaş için geliyor!
Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar Nottingham forması giyen Jota Silva'nın kiralanması için anlaşmaya vardı. Portekizli oyuncunun sabah 07.00 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor.
Merkez Bankası rezervlerinde rekor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 750 milyon dolar artışla 180 milyar 107 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
"Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde A Milli Basketbol Takımımız, Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 12 Dev Adam'ın başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan ile benzer özelliklere sahip olduklarını belirterek, iyi mücadele ederek maçı kazanmaya çalışacaklarını söyledi.
TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Can Holding'e yönelik soruşturma başlatıldı. 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu şirketler TMSF'ye devredildi. Soruşturma kapsamında toplam 10 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı
TMSF'den Can Holding açıklaması
TMSF'den yapılan açıklamada "İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla Can Holding'e bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanmıştır. Bu dönemde TMSF'nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir" denildi
Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirdi. İtalyan teknik adam son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştırmış ve olaylı bir ayrılık yaşamıştı. VoetbalNieuws'tan Belçikalı gazeteci Stephan Calander, Domenico Tedesco'nun ayrılığını, güçlü ve zayıf yanlarını, Belçika Milli Takımı'nda yaşadığı olayları HT Spor'dan Özer Çak'a anlattı
O da imzaladı: Boykot büyüyor
Dünyaca ünlü oyuncu, yönetmen ve film yapımcılarının, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini bildirdikleri ortak metin, her geçen gün daha fazla kişi tarafından imzalanıyor. İmza sayısı; 4 bini geçti
Şüpheliye ev hapsi kararına devam
Şarkıcı Ece Seçkin'i ile eşi Çağrı Terlemez'i 4 yıl boyunca ölümle tehdit eden A.U.S, önceki gün polis tarafından yakalanmıştı. 'Israrlı takip' ve 'Tehdit' etmekle suçlanan şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması ve ev hapsi kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, hakimliğin adli kontrol kararına itiraz ederek, tutuklama kararı verilmesi talebini yineledi. İtirazı reddeden hakimlik, şüpheli hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi
Ali Koç'tan transfer açıklaması!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir organizasyonda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un açıklamaları...
Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
İzmir'de bir düğün salonunun bahçe giriş kapısında bulunan dekoratif kemerin çökmesiyle hayatını kaybeden Doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı'nın ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. Olayda iş yerinin işletmecisi olan 2 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede bilirkişi raporuna da yer verilerek, yanlış yerde uygunsuz malzeme kullanıldığına dikkat çekildi
KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
HD Holding, fast food markası KFC ile stratejik franchise iş birliği yaptığını duyurdu. Bu ortaklık ile KFC Türkiye pazarına geri döndü
12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
12 Dev Adam tarih yazmak için sahneye çıkacak... A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde yarın Yunanistan ile kozlarını paylaşacak. Üst üste galibiyetlerle turlayan A Milliler, bu maçı da kazanarak final biletini almak istiyor.
Müzelerden ziyaretçi rekoru
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2025 yılının ilk 8 ayında, müze ve ören yerlerimizi ziyaret edenlerin sayısı 21 milyon 610 bin 964'e ulaştı" dedi