Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
Forbes'un "Dünyanın En Güzel 50 Köyü" listesine Türkiye'den sadece bir köy girdi. Ortahisar 40. sıradan listede...
Forbes, Unforgettable Travel Company iş birliğiyle hazırladığı “Dünyanın En Güzel 50 Köyü” listesini yayınladı. İngiltere’den Bibury ilk sırada, Avusturya’nın Hallstatt köyü ikinci, Norveç’in Reine köyü ise üçüncü sırada yer aldı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar ise dünyanın en güzel 40. köyü oldu.
Forbes'un tanıtımında Ortahisar hakkında şu ifadelere yer verildi: Ortahisar köyü; kül rengi çizgilerle bezeli bazalt bir gökyüzünün altında, Kapadokya toprağından fırlamış bir anıt gibi yükseliyor. Taş sokakları; kayısı tezgahları ve incir ağaçlarının gölgelediği gül kokulu çay bahçelerinin yanından kıvrılarak geçiyor. Gün doğarken balonlar sivri kayaların üzerinden sessizce süzülüyor.
Dünyanın en güzel 50 köyü hangileri?
Bibury, İngiltere
Hallstatt, Avusturya
Reine, Norveç
Giethoorn, Hollanda
Gásadalur, Faroe Adaları
Oia, Santorini, Yunanistan
Bourtange, Hollanda
Kotor, Karadağ
Shirakawa-go, Japonya
Batad, Filipinler
Russell, Yeni Zelanda
Mrauk U, Myanmar
Adare, İrlanda
Steg, Lihtenştayn, İrlanda
Eguisheim, Fransa
Manarola, İtalya
Valldemossa, İspanya
Zhouzhuang, Çin
Ghandruk, Nepal
Cam Thanh, Vietnam
Monsanto, Portekiz
Špania Dolina, Slovakya
Victoria by the Sea, Kanada
Purmamarca, Arjantin
Izamal, Meksika
Ubud, Endonezya
Motovun, Hırvatistan
Ogunquit, ABD
Boquete, Panama
Chefchaouen, Fas
Coffee Bay, Güney Afrika
Sidi Bou Said, Tunus
Lauterbrunnen, İsviçre
Ban Rak Thai, Tayland
Paraty, Brezilya
Ghadames, Libya
Chamarel, Mauritius
Bandiagara, Mali
Titikaveka, Cook Adaları
Ortahisar, Türkiye
Jukkasjärvi, İsveç
Ollantaytambo, Peru
Bilad Sayt, Umman
Arang Kel, Pakistan
Seyðisfjörður, İzlanda
Gudhjem, Danimarka
Hahoe Halk Köyü, Güney Kore
Tatev, Ermenistan
Rothenburg ob der Tauber, Almanya
Marsaxlokk, Malta