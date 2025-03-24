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Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili

Guardian yazarları ziyaret etmek için yumuşayan havaları, henüz kalabalığın hücum etmediği ortamları ve makul fiyatları kovalayanlar için en harika 5 bahar alternatifi vermişler ve listeye Türkiye'den de bir yeri almışlar.

Giriş: 24.03.2025 - 23:52 Güncelleme: 25.03.2025 - 00:54
Habertürk
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Slovenya Alpleri

Lefkada, Yunanistan

Lefkada'da sizi en çok etkileyecek renkler, özellikle de kışın yağan yağmurlarla baharda bereketlenen parlak yeşil tepeler ve beyaz kumların maviyle birleştiği denizlerdir. Dağları kırmızı gelincikler kaplar. Teknik olarak Lefkada bir ada, ancak Yunanistan'ın batı kıyısındaki anakaraya bir köprü ile bağlı. Yürüyüş yapmak için pitoresk Eglouvi köyüne gidebilirsiniz. Son yıllarda adanın dört bir yanında yerel halk eski patikalar ve katır yolları olan antik alanları temizliyor. Ancak bunu yazın değil baharda yaparlar. Yaz mevsimi, doğrudan denize doğru yürümekten başka bir şey yapmak için fazla bunaltıcıdır. Bahar, toprağın gerçekten şarkı söylediği zamandır. Deniz manzaralı patikalar tüm duyulara keyifli bir zaman sunar. Erguvan ağaçları, mor çiçekler, baş döndürücü adaçayı ve biberiye kokuları... Zirvedeki beyaz badanalı küçük kilise 360 derecelik muhteşem bir manzaraya sahiptir. Unutmayın, Yunanistan'daki kiliseler her zaman en iyi manzalara sahiptir.

Yunan tavernaları ilkbaharda kapalıdır, ancak Eglouvi'de büyük çınar ağaçlarının altında Lithanofli tavernasını bulacaksınız. Yerel halk elle yetiştirilen ve hasat edilen özel bir çeşit mercimekle gurur duyuyor. Yürüyüşten önce sarımsak, kekik, zeytinyağı ile lezzetlendirilmiş mercimek çorbalarını deneyin. Ve su içmeyi unutmayın çünkü adada baharda bile hava sıcak olur. Sivros güzel berrak kaynakları, dereleri ve şelaleleriyle ünlüdür. Mayıs ayına kadar en az üç gece için geceliği 60 €'dan (2500 TL) başlayan fiyatlarla kalacak yer bulabilirsiniz.

Kopenhag

Danimarka takviminde baharı karşılamak için “Dans Eden İnekler Günü” adında ilginç bir gün kutlanır. Nisan ayının bir Pazar günü, çiftçiler süt ineklerini kışlık ahırlarından çıkarıp tarlalara salarlar. İnekler o kadar mutludur ki, temiz hava ve güneş ışığından dolayı başları dönmüş bir şekilde hoplayıp zıplarlar. Uzun ve karanlık kıştan sonra bahar umut gibi gelir. Havada parlak bir enerji olur, insanlar da tıpkı yeni uyanan doğa gibi güneş ışığına doğru dans ederler, açık havada yapacak güzel bir şeyler bulurlar. Bahar Kopenhag'ı ziyaret etmek için harika bir zaman.

Nisan ayının ortasından sonuna kadar Bispebjerg Mezarlığı'ndaki kiraz çiçeği ağaçları çiçek açar. Ağaçların altında yürümek çok güzeldir ve şehrin en etkileyici binalarından birinin içine bir göz atmak için yolun hemen karşısındaki Grundtvig kilisesine uğrayabilirsiniz. Ya da şehrin sahil parkı ve oyun alanı olan Amager Strand'daki pürüzsüz yollarda yürüyüşe çıkabilir, kaykay ya da paten sürebilir, deniz kenarında gezinebilir ve İsveç manzarasını izleyebilirsiniz. Buraya şehir merkezinden metroyla ulaşmak kolaydır. İlkbaharda kentin sanat galerileri ve müzelerinde de hareketlilik başlar. Modern sanat galerileri Arken ve Louisiana, çiçek açan heykel bahçelerini sergilerle birleştirme şansı vererek harika günlük gezi seçenekleri sunar.

Pazar günleri sokak köşelerinde kurulan her şeyin satıldığı bit pazarlarında favori eşyanızı bulabilirsiniz. Pastanelerdeki kremalı çörekleri ve kekleri mutlaka deneyin. Şehrin en yeni otellerinden biri olan 25 Hours Paper Island'da çift kişilik oda 157 £'dan (7500 TL) başlayan fiyatlarla kalabilirsiniz. Şehrin en yeni küçük bahçesi olan Opera Park'a birkaç adım mesafede yer alan otel, çiçeklerin arasında dolambaçlı yollara ve liman manzaralı merkezi bir kafeye sahiptir.

Formentera, İspanya

İspanya'nın Balear Adaları'nın en küçüğü olan Formentera'da ilkbahar en tatlı dönemdir. İbiza'dan gelen süper yatlar ve yazlıkçılar henüz gelmemiştir, plajlar neredeyse boştur ve her yerde kır çiçeklerinden bir bitki örtüsü görürsünüz. Formentera, küçük ve düz coğrafyasıyla bisiklete binmeye veya yürüyüş yapmaya elverişlidir. Çoğunlukla eski kırsal yollarına da giren “yeşil rota” ağı vardır, bu da adanın çoğunun arabasız keşfedilebileceği anlamına gelir. En dar yerini elektrikli bir bisikletle bir günde kolayca geçebilrsiniz. Ayrıca sahil şeridini kumsal boyunca yürüyebilir ya da Mart ayının başından Mayıs ayının sonuna kadar incir ağaçları, üzüm bağları ve tarlaları arasında yürüyüş yapabilirsiniz. Adanın kuzeyindeki yeşil bir rota üzerinden ulaşılan tuzlu su lagünü Estany Pudent'te kuş gözlemciliği yapılabilir. İlkbaharda adada iki yemek festivali düzenleniyor. Nisan ayının sonunda ve Mayıs ayının sonunda restoranlar özel sabit fiyatlı menülerle yerel yemeklerin en iyilerini sergiler. Kolay keşif için, adanın merkezinde bulunan ve bir aile tarafından işletilen 8 yataklı Es Pas Formentera Agroturismo otelinde çift kişilik oda 130 €'dan (5300 TL) başlıyor. İbiza'dan Formentera'ya saat başı kalkan feribotlar yaklaşık 30 dakika sürüyor.

İstanbul

Guardian yazarları Caroline Eden, Susan Smillie, Laura Hall, Elizabeth Bennett and Noah Charney'in seçkisine göre baharda gidilecek en güzel yerlerden biri de İstanbul. İstanbulla ilgili şunlar yazılmış: Gezmek ve tarihi mekanlarda lezzetli yemeklerin tadını çıkarmak için sonsuz seçenek var İstanbul'da. Bahar aylarında, tam da laleler açmaya başlamışken ve enerjinizi emen yaz sıcakları bastırmadan önce İstanbul'da gezinmek büyük bir keyiftir. Bu şehrin Anadolu ve Anadolu yakalarında manzaralı mahallelerde gezmek, antik kültürü özümsemek, şahane yemeklerin tadını çıkarmak için sonsuz seçenek var. Ayağınıza rahat bir spor ayakkabı geçirin, camiler için uygun kıyafetler giyin ve güne erken saatte başlayın.

Boğazda yürüyün. Ortaköy'deki küçük vapur iskelesinden gezmeye başlayın ve Bebek yönünde bir saat kadar yürüyün. Suyu takip ederek, denize oltalarını atmak için toplanan balıkçıları, küçük tekneleri, vapurları ve askeri gemileri, kordonda koşu yapanları ve ahşap kafesli balkonlarla süslü Osmanlı dönemine ait konakları izleyin.

Bebek camisine girdiğinizde gözlerinizi hemen yukarıya, parlak vitray pencerelere çevirin. Bebek, lüks yatların demirlediği zengin bir semt ancak bir zamanlar küçük kayıklara ve kazıklar üzerinde kulübeleri olan balık çiftliklerine ev sahipliği yapmış. Öğle yemeği için Divan Brasserie Bebek'te mola verin; burada geleneksel bir Türk kahvesi için ya da bir kase de sütlaç. Daha sonra, yolun karşısına geçin ve 1904'ten beri şehrin en iyi badem ezmesini satmasıyla bilinen Meşhur Bebek Badem Ezmesi'ne girin. Bebek'te hafta sonları kalabalık olduğu için bu yürüyüşü hafta içi yapmak en iyisidir.

Turistlerin yoğun olduğu Sultanahmet'ten uzakta İstanbul'un büyük camilerini keşfedin. Öğleden sonra Üsküdar'a giden bir vapura binin ve ilk olarak Kanuni Sultan Süleyman'ın en sevdiği kızı olan 17 yaşındaki Prenses Mihrimah için 1560'larda inşa edilen Mihrimah Sultan Camii'ni ziyaret edin. Rıhtım kenarındaki konumu nedeniyle genellikle mütevazı bir isim olan iskele camisinin taştan dış cephesi içerideki canlılığa dair çok az ipucu verir. Ancak içeri girdiğinizde, gözleriniz ışıkta parıldayan vitray pencerelerin zarafetinden kamaşır.

Daha sonra, caminin arkasındaki çarşıya girin, ardından 1580 yılında inşa edilen ve temellerinden su fışkıran küçük Şemsi Ahmed Paşa camisi için sahile yürüyün. Acıktıysanız, 1933 yılında açılan karakterli bir yer olan yakındaki Kanaat Lokantası mükemmel pilav yemekleri yapar: çam fıstığı ve kuş üzümü ile yapılan ve eski bir Sufi tarifine dayanan tavuk ciğeri pilavı veya kestane tekke pilavı ısmarlayın kendinize. Son olarak, çınar ağaçlarıyla çevrili Atik Valide Camii'ne kadar 20 dakika yürüyün ve İznik çinilerine hayran kalın. Feribot yolculuğunuzu mutlaka gün batımına denk getirin.

Ortaköy'deki küçük aile işletmesi Authentic Turkish Home Suite konaklamak için güzel bir yerdir. Sevimli bir çay kafesinin yanında misafirhaneye dönüştürülmüş ahşap bir ev. Vapura ve otobüs durapına yakın bir konaklama yeridir. Minimum üç gecelik konaklama 169 £'dan (8300 TL) başlıyor.

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