İtalya'nın 12 sakin yeri
Floransa, Roma, Venedik; İtalya'nın en bilindik şehirleri. Herkes bu popüler şehirleri görmek istiyor. Dolayısıyla bu turistik şehirler gereksiz pahalı ve kalabalık...
Eğer hayalinizde turistlerin olmadığı sakin bir İtalya görmek gibi bir istek varsa, henüz keşfedilmeden ziyaret edilmesi gereken gizli İtalyan şehirleri listemize bir göz atın.
Alberobello, Puglia
Alberobello, Bari yakınlarında tatlı mı tatlı bir kasaba. Burası, masallardan fırlamış gibi görünen koni şeklinde beyaz binaların, yani Trulli’lerin evi. Köy, dar sokaklardan ve göz alıcı meydanlardan oluşan bir labirent adeta; ayrıca kentin büyüleyen manzaralarını rahatlıkla izleyebileceğiniz bir belvedere de bulunuyor.
İtalya'nın Puglia eyaletinde Unesco Dünya Kültür Mirası Listesindeki 3 önemli yerden biri olan Alberobello, konik evleriyle turistlerin ilgisini çekiyor. Fotoğrafta Alberobello'da 'Trulli' adıyla anılan evler ve bölgeyi ziyarete gelen turistler görülüyor.
Bergamo, Lombardy
Unutun Milan’ı; Lombardiya’nın gerçek yıldızı, bölgenin başkentinin ününe kapılan ziyaretçilerin es geçtiği bu Bergamo şehri aslında. Duvarlarla çevirili bu romantik şehir, İtaya’daki en güzel yerlerden biri; kaldırım taşından sokakları ve eski sarayları ile keşfedilmeyi bekliyor.
Treviso, Veneto
Treviso, daha az turistin ve daha az kalabalığın olduğu bir Viyana gibi. Duvarlarla çevrili tarihi merkezi, orta çağ kiliseleriyle, kaldırım taşından sokaklarla, kırmızı tuğladan saraylar ve binalarla, bahçelerle ve meydanları birbirine bağlayan minik kanallarla bezeli.
Bologna, Emilia-Romagna
Bologna, İtalya’nın en havalı şehirlerinden biri. Avrupa’nın en eski üniversitesine ev sahipliği yaptığından öğrencilerin gözdesi, ülkenin yemek şehri olarak bilinmesinden ötürü de gastronomi sevdalılarının uğrak merkezi. Şehre vardığınızda, lazanya, tortellini ve elbette bolonez gibi lezzetlerin tadına bakmakta gecikmeyin.
Bolzano, Alto Adige
Alto Adige’deki bu iki dilli kent ziyaretçilerine hoş bir sürpriz sunuyor. Almanca konuşan kesimin Bozen olarak adlandırdığı Bolzano, Dolomite Dağlarının hemen yakınında yer alıyor ve pek çok orta çağ kalesi ile üzüm bağlarına ev sahipliği yapıyor.
Verona, Veneto
Verona, İtalya’nın en romantik şehri olarak bilinir. Neden mi? Çünkü Shakespeare’in trajik aşk hikayesi Romeo ve Juliet burada geçer. Eserin fanları söz konusu olduğunda, meşhur balkonuyla 14.yy. sarayını ziyaret etmek gibisi yok. Zamanınız varsa eğer, yaz mevsiminde düzenli olarak opera gösterilerinin yapıldığı Roma amfitiyatrosunu da görmelisiniz.
Castelluccio, Umbria
Castelluccio, 1452 m rakımla Apennine Dağları’nda bulunan en yüksek köy. Baş döndüren dağ manzaraları ve kırmızı gelincik ve menekşe çiçekleri ile kaplı arazileriyle sevimli mi sevimli bir köy burası. Castelluccio, özellikle bahar aylarında – mayısın sonundan haziranın başına – çok güzel oluyor.
Cefalù, Sicilya
Sicilya, Akdeniz’deki en güzel adalardan biri; Cefalù ise kasabaların en güzeli. Orta çağdan kalma bu şehir, hemen denizin kıyısında tablolardan çıkmış gibi görünen meydanları, sevimli kiliseleri ve kordonuyla gerçek bir mücevher.
Sperlonga, Lazio
Roma’nın kalabalığınızdan sıkıldınız mı? O zaman bırakın başkenti ve ülkenin en güzel deniz kıyısı köylerinden biri olan Sperlonga’ya doğru yola koyulun. Eski sarayların, arkeoloji müzesinin, çiçeklerle kaplı bahçelerin ve elbette ki el değmemiş sahillerin tadını çıkarmaya ayırın zamanınızı.
Ascoli Piceno, Le Marche
Le Marche, İtalya’nın en hakkı verilmeyen bölgelerinden biri. Baş döndüren manzaraları, minik köyleri ve turkuaz renkte suları ile Ascoli Piceno, bölgenin en önemli kentlerinden biri – hem Monti Sibillini Milli Parkı’nın çok yakınında.
Tropea, Calabria
Turistler tarafından genelde es geçilen Calabria, güney İtalya’da bulunan ve herkesin hayatında en azından bir kez görmesi gereken gizli bir cevher. Tropea şehri, tablo gibi binaları ve kumlu sahillerle çevrili mükemmel restoranları ile insanı büyüleyen eski bir kent.
Monteriggioni, Toskana
Siena bölgesindeki Toskana’da yer alan Monteriggioni, ülkenin en sevimli köylerinden biri. Olağanüstü manzarasıyla zarif bir köy burası; romantik bir hafta sonu kaçamağı için mükemmel. Monteriggioni o kadar iyi korunmuş bir yer ki zaman burada sanki akmıyor gibi.