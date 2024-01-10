Haberler Gastro Seyahat İtalya’nın 12 sakin yeri

İtalya'nın 12 sakin yeri Floransa, Roma, Venedik; İtalya'nın en bilindik şehirleri. Herkes bu popüler şehirleri görmek istiyor. Dolayısıyla bu turistik şehirler gereksiz pahalı ve kalabalık... Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 10.01.2024 - 02:43 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:07 facebook

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Eğer hayalinizde turistlerin olmadığı sakin bir İtalya görmek gibi bir istek varsa, henüz keşfedilmeden ziyaret edilmesi gereken gizli İtalyan şehirleri listemize bir göz atın.

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Alberobello, Puglia Alberobello, Bari yakınlarında tatlı mı tatlı bir kasaba. Burası, masallardan fırlamış gibi görünen koni şeklinde beyaz binaların, yani Trulli’lerin evi. Köy, dar sokaklardan ve göz alıcı meydanlardan oluşan bir labirent adeta; ayrıca kentin büyüleyen manzaralarını rahatlıkla izleyebileceğiniz bir belvedere de bulunuyor.

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İtalya'nın Puglia eyaletinde Unesco Dünya Kültür Mirası Listesindeki 3 önemli yerden biri olan Alberobello, konik evleriyle turistlerin ilgisini çekiyor. Fotoğrafta Alberobello'da 'Trulli' adıyla anılan evler ve bölgeyi ziyarete gelen turistler görülüyor.