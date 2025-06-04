Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
Yaz geldiğine, bayram tatili yaklaştığına ve okulların tatile girmesine az kaldığına göre klasikleşen Yunan Adalarına giriş rehberimizi yayınlamanın vakti geldi demektir. Hangi firma hangi adaya nereden kalkıyor?
Geçen sene başlayan 10 Yunan adasına kapıda vize uygulaması 2025 yılında da devam ediyor.
Kapı vizesi uygulaması; konsolosluk üzerinden değil de, feribot firmaları aracılığıyla tek girişli kapı vizesi almanıza yarıyor. Kapı vizesi uygulamasında her gün için günlük kota var. Kotanın üzerinde kapı vizesi yolcusu kabul edilmiyor. Bu yüzden eğer önümüzdeki günlerde bu adalardan birine gidecekseniz kapı vizesi başvurusunda bulunmadan önce ilgili tur şirketi ile iletişime geçmenizde fayda var.
Tek giriş çıkışlı kapı vizenizle günübirlik ziyaretlerde bulunabileceğiniz gibi en fazla 6 gece 7 gün de kalabilirsiniz. Sadece giriş yaptığınız adadan çıkmak zorundasınız, adadan adaya geçiş mümkün değil.
Aşağıdaki haritada mavi oklar adalara nerelerden geçebileceğinizi ve hangi adalara giderken araba kullanabileceğinizi gösteriyor.
Patmos, Kalimnos ve Simi adalarına Türkiye’den feribot seferleri henüz başlamadı. Aldığımız bilgiye göre Çeşme ve Bodrum’dan 1 Temmuz itibariyle Mykonos seferleri başlayacak.
Hangi feribot seferi nereye ve kaça gidiyor?
Feribot seferleri her ada ve çıkış noktası için farklı fiyatlarda. Gidiş dönüş yetişkin ve çocuklar için yolcu bilet bilgilerini, feribotların nereye hareket ettiklerini, ne kadar sürede gittiklerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
2025 Yunan adaları kapı vizesi rehberi
2025 yılında bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları yıl boyunca 7 gün süre ile schengen vizesinden muaf tutularak kapıda vize ile 10 Yunan adasına gidebiliyor. Bu adalar hangileri? Yunanistan kapı vizesi ücreti ne kadar? Yunanistan kapı vizesine nasıl başvurulur?
Mart 2024'ten itibaren kapı vizesi alarak Yunanistan’da 10 adayı ziyaret edebiliyoruz. Geçen yıl 60 euro olan kapı vizesi ücreti bu yıl 80 euro oldu. Kapı vizesi ile birlikte schengen vizesine ihtiyaç duyulmuyor. Sadece yaz aylarında değil, her mevsim Yunan adalarını değerlendirebilirsiniz.
Kapı vizesi size ne sunuyor?
Tek girişle, tek bir adaya, en fazla 7 gün süre ile 10 Yunan adasından birine gidebiliyorsunuz. Daha önce Schengen vizesi başvurusu yapıp red alanlar başvuramıyor. Pasaportta K.K.T.C mührü istenmiyor. Yeşil pasaport sahiplerine vize gerekmiyor.
Yunanistan kapı vizesine nasıl başvurulur? Şartlar neler?
En az 6 ay geçerliliği bulunan bordo pasaport, 2 biyometrik fotoğraf, gidiş-dönüş feribot bileti, otel rezervasyonu, seyahat sigortası, vize başvuru formu, 3 aylık banka hesap dökümü (kişi başı minimum 450 euro ya da TL karşlığı), 80 € ada kapı vize ücreti gerekli. Gerekli başvuru evrakların seyahat tarihinden 10 gün önce tur şirketine teslim edilmiş olması yeterli oluyor.
Kapıda vize ile gidilen 10 Yunan adası ve feribot limanları şöyle:
Yunanistan kapı vizesi başvuru formu nasıl doldurulur?
Schengen vize formuyla aynı olan ancak kapsamı daha sınırlı olan kapı vizesi formu İngilizce olarak doldurulmalı. Formda verilen bilgiler doğru ve tutarlı olmalı. Vize formuna konulacak olan fotoğraf güncel olmalı ve pasaportunuzda yer alan diğer vize etiketlerinde kullanılmamış olmalıdır. Form ıslak imzalı olarak isteniyor.
Kapıda vizeye nasıl başvurulur?
Yunanistan adalarına seyahat etmek isteyen bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları sadece Türkiye’den yapacakları seyahatlerde Yunanistan kapı vizesi alabiliyor. Kısa süreli vize statüsünde olan kapı vizesi en fazla 7 gün süre ile tek giriş olarak verilecek. Feribot biletini satan ve vize vermeye yetkilendirilmiş acentalara rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz. Pasaportunuzda KKTC vize damgası bulunması halinde Yunanistan kapı vizesi almanız mümkün değil.