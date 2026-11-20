Hatay'da sel! Strafordan sal yapıp karşıya geçti!
Hatay'ın Antakya ilçesinde şiddetli yağışın ardından sel meydan geldi. Yağışla birlikte göle dönen caddede, bir vatandaşın strafordan yaptığı salla yolun karşısına geçtiği anlar kameraya yansıdı
Giriş: 20 Kasım 2026 - 10:01 Güncelleme:
Hatay’ın Antakya ilçesinde sağanak yağışla birlikte göle dönen caddede, bir vatandaşın strafordan yaptığı salla yolun karşısına geçtiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İHA'nın haberine göre Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından Hatay’ın ilçelerinde gün boyu şiddetli yağış etkili oldu.
Sağanak yağışın etkili olmasıyla Antakya ilçesinde, yollar ve caddeler göle döndü. Büyükdalyan Mahallesi’nde aşırı yağışlar nedeniyle vatandaş, göle dönen caddeden strafordan yaptığı salla karşıya geçmeyi başardı.
Vatandaşın straforu sal ve eline aldığı tahta sopayı kürek gibi kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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