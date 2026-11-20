Zonguldak'ta yürek yakan kaza, dün gece saat 21.30 sıralarında Üçyol-Kilimli kara yolunda meydana geldi.

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Üçyol’dan Kilimli yönüne seyir halinde olan Hüsnü G. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı.

İÇİNDEKİ ARACIN ALTINDA KALDI

DHA'daki habere göre çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki otomobilin arkasında bulunan Necla Aydın, aracın altında kalarak ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Kazanın ardından aracını olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtığı belirtilen sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.