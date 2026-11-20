Park halinde gelen ölüm! Kaçan sürücü aranıyor
Zonguldak'ta, kontrolden çıkan bir otomobilin çarptığı park halindeki otomobilin arkasında bulunan 61 yaşındaki Necla Aydın hayatını kaybetti. Kaza yapıp ölüme sebebiyet veren otomobil sürücüsü ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü arıyor
Zonguldak'ta yürek yakan kaza, dün gece saat 21.30 sıralarında Üçyol-Kilimli kara yolunda meydana geldi.
PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI
Üçyol’dan Kilimli yönüne seyir halinde olan Hüsnü G. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan otomobile arkadan çarptı.
İÇİNDEKİ ARACIN ALTINDA KALDI
DHA'daki habere göre çarpmanın etkisiyle savrulan park halindeki otomobilin arkasında bulunan Necla Aydın, aracın altında kalarak ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Kazanın ardından aracını olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtığı belirtilen sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.