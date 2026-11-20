Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteni yayımlandı.

Buna göre SPK, Bursa Çimento Fabrikası AŞ'nin 1,5 milyar TL olan sermayesinin 4,5 milyar TL'ye, Kayseri Şeker Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'nin sermayesinin 30 milyon TL'den 80 milyon TL'ye çıkarılmasına izin verdi.

Kurul, BtcTurk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 600 milyon TL'lik, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 27 milyar TL'lik, Halk Finansal Kiralama AŞ'nin 4 milyar TL ve Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin ise 14 milyar 55 milyon TL tutarındaki tahvil ve finansman bonosu borçlanma ihracını onayladı.

Bununla birlikte, Midas Menkul Değerler A.Ş.'nin yurt içinde 1,7 milyar TL, yurt dışında ise 10 milyon dolar tutarındaki tahvil veya finansman bonosu ihraç tavanları da kabul edildi.

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MİDAS'IN GENİŞ YETKİLİ ARACI KURUMA DÖNÜŞMESİNİ ONAYLADI

SPK, Midas Menkul Değerler A.Ş.'nin geniş yetkili aracı kuruma dönüşme talebini de kabul etti. Midas'a, paylar, diğer menkul kıymetler, paya dayalı türev araçlar, kaldıraçlı alım satım işlemleri, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçları kapsayacak şekilde portföy aracılığıyla faaliyet izni verildi.

PEKER GYO PAYLARINA İLİŞKİN OY VE İŞLEM KISITLARI KALDIRILIYOR

SPK, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon ile Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sahip olduğu Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı paylarının 16 Eylül 2026 itibarıyla kendiliğinden donmuş olan oy haklarının çözülmesine karar verdi.

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Kararın Ticaret Bakanlığı'na ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) bildirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca söz konusu payların Borsa İstanbul'da alım satıma konu edilemeyecek paylar statüsünden çıkarılması gerektiğinin MKK'ya bildirilmesine karar verildi.

Kurul, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon'un tasfiyesi için 26 Ekim'de Türkiye İş Bankası'nı görevlendirmiş, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ise 27 Ekim'de tedrici tasfiyesine karar vermişti.