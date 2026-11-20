Diyarbakır'da, 40 yaşındaki Erkan Ceylan'ı, eşini rahatsız ettiği iddiasıyla çocuklarının yanında bıçaklayarak öldüren aynı yaştaki tutuklu sanık Yusuf Dağkıran'a, haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanık ayrıca, bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulun... Daha Fazla Göster

Diyarbakır'da, 40 yaşındaki Erkan Ceylan'ı, eşini rahatsız ettiği iddiasıyla çocuklarının yanında bıçaklayarak öldüren aynı yaştaki tutuklu sanık Yusuf Dağkıran'a, haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanık ayrıca, bıçak veya diğer aletleri izinsiz bulundurma suçundan 5 ay hapis ve 20 gün adli para cezasına çarptırıldı (DHA) Daha Az Göster