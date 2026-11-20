17 il için sarı kod! Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 17 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli lodos etkili olmaya devam ediyor. Lodosun etkisiyle hava sıcaklıkları kuzeyde 1 ila 3 derece artarken; Marmara, Ege'nin kıyı kesimler, Batı Karadeniz, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege (Denizli dışında), Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Isparta, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Kastamonu ve Samsun çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle, güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Kastamonu ve Samsun çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.