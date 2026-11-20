Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege (Denizli dışında), Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Isparta, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Kastamonu ve Samsun çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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İstanbul Yağmurlu 23° Ankara Güneşli 20° İzmir Kısmen Güneşli 25° Antalya Kısmen Güneşli 21° Trabzon Kısmen Güneşli 21° Bursa Güneşli 23° Adana Kısmen Güneşli 24° Diyarbakır Yağmurlu 15° Gaziantep Yağmurlu 19° Ağrı Kısmen Güneşli 11°

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle, güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Kastamonu ve Samsun çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.