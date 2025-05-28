Türkiye’de tek bir otel listeye girdi
Dünyanın en prestijli seyahat yayınlarından Condé Nast Traveler, her yıl editörlerinin titiz değerlendirmeleriyle hazırladığı "Hot List 2025" seçkisini açıkladı. Dünyanın en iyi yeni otelleri: 2025 Hot List seçkisine Türkiye'den yalnızca tek bir otel girebildi.
Dünyanın en prestijli seyahat yayınlarından Condé Nast Traveler'ın hazırladığı 2025 Hot List seçkisinde, son 12 ay içinde açılan en iyi yeni oteller, restoranlar ve kruvaziyerler yer alıyor. Sri Lanka’dan Seyşeller’e, New York’tan Yeni Güney Galler’e uzanan Hot List 2025 listesinde, farklı coğrafyalardaki yeni adresler mimari tasarımları, hizmet anlayışları, gastronomi deneyimleri ve özgün atmosferleriyle öne çıkıyor. Bu özel seçkiye Türkiye’den yalnızca tek bir otel girdi.
Türkiye’nin gözde destinasyonlarından biri olan Maxx Royal Bodrum, hem İngiltere hem de Amerika edisyonlarında yayınlanan listelerde yer alarak uluslararası arenada dikkat çekici bir başarıya imza attı; İngiltere edisyonunda “Best New Hotels in Europe 2025” kategorisinde listelenirken, Amerika edisyonunda hem “Best New Hotels in Europe” hem de “Best New Hotels in the World” kategorilerinde yer aldı. Bu sonuçla birlikte, Türkiye’den Condé Nast Traveler 2025 Hot List’e giren Bodrum'daki tek otel olma unvanını kazandı.
Listelerde, oteller önce ana sayfalarda isimleriyle sıralanıyor, ardından kategori başlıkları üzerinden detaylı içeriklere ve otel hikâyelerine ulaşılabiliyor.
Bodrum Maxx Royal’in elde ettiği bu önemli başarı, Bodrum’un dünya çapında lüks seyahat ve konaklama alanında ulaştığı seviyeyi gözler önüne sererken, Türkiye’nin turizm sektöründe özgün ve kaliteli deneyimler sunma iddiasını da bir kez daha kanıtlıyor.
Dünyanın en iyi yeni otelleri: 2025 Hot List
Mandarin Oriental Mayfair, London, UK
The Emory, London, UK
The Cavendish Hotel at Baslow, UK
One&Only Kéa Island, Greece
Gundari, Folegandros, Greece
Palacete Severo, Porto, Portugal
Brach Madrid, Spain
Dunas de Formentera, Spain
Fairmont La Hacienda Costa del Sol, Spain
Casa de las Artes The Meliá Collection, Madrid, Spain
Maxx Royal Bodrum, Turkey
Hotel du Couvent, Nice, France
Experimental Chalet Val d'Isère, France
Le Dune Piscinas, Sardinia, Italy
Hotel Romeo, Italy
Palazzo Talìa, Rome, Italy
Palazzo Durazzo, Genoa, Italy
Eriro Alpine Hide, Ehrwald, Austria
The Hoxton Vienna, Austria
Rosewood Schloss Fuschl, Salzburg, Austria
The Brecon, Adelboden, Switzerland
Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels, Belgium
W Prague, Czech Republic
The Surrey, a Corinthia Hotel, New York City, USA
The Manner, New York City, USA
The Henson, Hudson Valley, USA
The Ranch Hudson Valley, Sloatsburg, New York, USA
Beach Club at The Boca Raton, Florida, USA