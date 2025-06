Türkiye’nin gözde destinasyonlarından biri olan Maxx Royal Bodrum, hem İngiltere hem de Amerika edisyonlarında yayınlanan listelerde yer alarak uluslararası arenada dikkat çekici bir başarıya imza attı; İngiltere edisyonunda “Best New Hotels in Europe 2025” kategorisinde listelenirken, Amerika edisyonunda hem “Best New Hotels in Europe” hem de “Best New Hotels in the World” kategorilerinde yer aldı. Bu sonuçla birlikte, Türkiye’den Condé Nast Traveler 2025 Hot List’e giren Bodrum'daki tek otel olma unvanını kazandı.