Ruhunuza iyi gelecek seyahat trendleri

Günümüzde beden yorgunluğunun yanı sıra zihinsel yorgunluk da üstesinden gelmemiz gereken bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Yoğun şehir hayatında sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmak, zindelik, pozitif düşünce ve hem bedenimize hem de ruhumuza iyi davranmak daha da önem kazanıyor. Bunun için arada hayata küçük molalar vererek seyahate çıkmak, yeni yerler keşfetmek ve bol bol dinlenerek ruhu arındırmak en iyi seçeneklerden biri.

Lüks kampçılık deneyimi: Glamping

Glamping son yılların yükselen seyahat trendlerinden biri olarak öne çıkıyor. Seyahat severlere lüks bir kampçılık deneyimi vadeden Glamping, doğanın kalbinde bir bungalovda ya da tiny house’ta hem doğayla baş başa hem de konforlu bir dinlenme imkânı sunuyor.

Dayanışmanın verdiği mutluluk: Gönüllü turizm

Alternatif seyahat trendleri arasında kendine yer edinen ve her geçen gün daha da önem kazanan gönüllü turizm trendi, seyahat severlerin tatillerinde gönüllü olarak topluma fayda sağlaması olarak tanımlanıyor. Hem yeni şeyler öğrenmek ve deneyimlemek hem de yerel halka gönüllü olarak yardım etmek ruha iyi geliyor ve insanın kendini daha mutlu ve faydalı hissetmesini sağlıyor.

Doğaya duyarlı tatil: Eko turizm

Çevreye duyarlılığın artmasıyla eko turizm de yükselen bir trend olarak karşımıza çıkıyor. Seyahatlerinin çevresel etkisini azaltmak isteyen, gittiği yerlerin doğal güzelliklerini korumayı önemseyen seyahat severlerin tercih ettiği bu trend, sayıları giderek artan eko turizm alanları sayesinde yaygınlaşıyor. Çevreye zarar vermeden dinlenme olanağı ise ruhun daha iyi hissetmesini sağlıyor.

Yeni maceralara doğru: Deneyimsel seyahat

Ruha iyi gelen seyahat trendleri arasında yeni keşif ve maceralar deneyimlemek de var. Rutini bozarak yeni yerler keşfetmek ya da farklı aktiviteler yapmak isteyenler için bütçeye göre Tayland’daki tapınakları gezmek ya da yurt içinde Kaş’ın mavi sularına dalış yapmak iyi bir seçenek olabilir. Seçilen rotaya alınan bir uçak bileti ile farklı maceralar yaşamak ve ruhu beslemek mümkün!

Nefesle gelen iyilik: Şifa inzivası

Şifa inzivası ismiyle adlandırılan yoga kampları hem katılanların sosyalleşmelerini hem de bu kadim öğretiyi keşfederek manevi anlamda daha iyi hissetmelerini sağlıyor. Sadece yoga ile sınırlandırılmayan bu deneyimde nefes egzersizleri, ayurveda ve meditasyon gibi daha geniş içeriği olan kamplar da mevcut.

Arınarak hafiflemek: Detoks tatili

Bazen ruhun kendini daha iyi hissetmesi için bedeni arındırmak gerekebiliyor. Böyle bir arınma için en iyi seyahat seçeneği detoks otellerinden birinde konaklamak. Bu konseptte hizmet veren otel seçeneklerinde diyetisyenlerin yönetiminde hazırlanan lezzetli ve sağlıklı yiyecekler sayesinde hem bedenen arınmak hem de daha hafif hissetmek mümkün.

Zindelik için wellness tatili

Bedensel yorgunluklar zihni de yoruyor. Bu nedenle bazen bedendeki yorgunlukları doğru tekniklerle atmak gerekiyor. Masaj, spa ve sauna vücutta birikmiş gerginlikleri hafifletmek için sunulan çözüm önerilerinden sadece birkaçı. Bu hizmetleri veren oteller de wellness tesisleri olarak adlandırılıyor. Bir wellness tesisinde birkaç gün geçirmek yalnızca bedene değil ruha da çok iyi geliyor.